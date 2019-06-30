ترامب يشن هجومًا على صادق خان: لندن بحاجة لرئيس بلدية جديد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في 28 مايو 2019 في يوكوسوكا في اليابان. (فرانس برس)

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، هجومًا جديدًا على رئيس بلدية لندن صادق خان، معتبرًا أنه «يتعين على أول رئيس بلدية مسلم للعاصمة البريطانية أن يغادر هذا المنصب في أسرع وقت ممكن».

وقال ترامب في تغريدة على «تويتر»، إن «لندن بحاجة لرئيس بلدية جديد في أسرع وقت ممكن»، مضيفًا أن «خان كارثة - وهذا لن يزداد إلا سوءًا»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

ونشر ترامب تغريدته في معرض إعادة نشره على «تويتر» تغريدة للكاتبة الصحفية المثيرة للجدل كيتي هوبكنز، انتقدت فيها بشدة مستوى الجريمة في العاصمة البريطانية في عهد خان، معتبرة أن «لندن أصبحت منذ تسلم رئاسة بلديتها لندنستان».

وكانت هوبكنز صدمت الرأي العام في العام 2015 حين وصفت المهاجرين بـ«الصراصير» في مقال نشرته في جريدة «ذي صن» البريطانية الشعبية، وفق «فرانس برس».

وتكاد هجمات الرئيس الأميركي على رئيس بلدية لندن لا تحصى، وكان آخرها في مطلع يونيو الجاري حين وصف خان بـ«الفاشل تمامًا»، وذلك قبيل دقائق من هبوط طائرته في المملكة المتحدة في زيارة دولة استغرقت ثلاثة أيام.

وأتى هجوم الملياردير الجمهوري يومها على رئيس بلدية العاصمة البريطانية غداة قول الأخير: «إن المملكة المتحدة أخطأت بمد السجادة الحمراء لترامب».