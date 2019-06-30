ترامب يشن هجومًا على صادق خان: لندن بحاجة لرئيس بلدية جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 12:50 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في 28 مايو 2019 في يوكوسوكا في اليابان. (فرانس برس)

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، هجومًا جديدًا على رئيس بلدية لندن صادق خان، معتبرًا أنه «يتعين على أول رئيس بلدية مسلم للعاصمة البريطانية أن يغادر هذا المنصب في أسرع وقت ممكن».

وقال ترامب في تغريدة على «تويتر»، إن «لندن بحاجة لرئيس بلدية جديد في أسرع وقت ممكن»، مضيفًا أن «خان كارثة - وهذا لن يزداد إلا سوءًا»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

ونشر ترامب تغريدته في معرض إعادة نشره على «تويتر» تغريدة للكاتبة الصحفية المثيرة للجدل كيتي هوبكنز، انتقدت فيها بشدة مستوى الجريمة في العاصمة البريطانية في عهد خان، معتبرة أن «لندن أصبحت منذ تسلم رئاسة بلديتها لندنستان».

وكانت هوبكنز صدمت الرأي العام في العام 2015 حين وصفت المهاجرين بـ«الصراصير» في مقال نشرته في جريدة «ذي صن» البريطانية الشعبية، وفق «فرانس برس».

وتكاد هجمات الرئيس الأميركي على رئيس بلدية لندن لا تحصى، وكان آخرها في مطلع يونيو الجاري حين وصف خان بـ«الفاشل تمامًا»، وذلك قبيل دقائق من هبوط طائرته في المملكة المتحدة في زيارة دولة استغرقت ثلاثة أيام.

وأتى هجوم الملياردير الجمهوري يومها على رئيس بلدية العاصمة البريطانية غداة قول الأخير: «إن المملكة المتحدة أخطأت بمد السجادة الحمراء لترامب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبد الجليل سيف النصر
ثقافة وفن
مواعيد وملاعب مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019
رياضة محلية
فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
رسمياً.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدولار في 8 سنوات
ليبيا
سلامة: البعثة الأممية لن تتخذ موقفًا تجاه أحد في ليبيا لأننا لسنا طرفًا سياسيا
ليبيا
«الوسط» تحاور شوقي ناصر: صاحب الدراسة التي تنبأت بـ«كارثة غات»
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد يقدم هازارد أمام 50 ألف مشجع في برنابيو
رياضة عالمية
لحظة استهداف مطار أبها السعودي -فيديو
عربى
بالفيديو.. عبدالمعز يستعرض بالكرة قبل منافسات ألعاب أفريقيا الشاطئية
رياضة محلية
ليبيا تواجه إنجلترا فى افتتاح مونديال القدم المصغرة
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

6 عوامل تزيد من رائحة العرق