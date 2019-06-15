دول متوسطية تعزز جهودها لمعرفة مصير مهاجرين مفقودين

مهاجرون يسبحون قرب مركب يغرق قبل عملية إنقاذ قبالة السواحل الليبية (ا ف ب)

تؤكد دول مطلة على البحر الأبيض المتوسط أنها اتخذت خطوة رئيسية نحو معرفة مصير آلاف المهاجرين -العديد منهم فروا من الحرب في سورية- الذين فقد أثرهم أثناء محاولة الوصول بحرًا إلى أوروبا.

وفي اجتماع للجنة الدولية لشؤون المفقودين عقد في لاهاي هذا الأسبوع، تعهدت كل من قبرص واليونان ومالطا تنسيق وتعزيز جهودها لمعرفة مصير قرابة 18,500 مهاجر اختفوا منذ العام 2014 أثناء قيامهم بالرحلة المحفوفة بالمخاطر في البحر المتوسط، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وإيطاليا -التي اتخذت نهجًا متشددًا حول الهجرة مع وصول حكومتها الشعبوية ووزير الداخلية ماتيو سالفيني إلى الحكم- لم توقع على هذا الإعلان المشترك الجديد بسبب ما وصفته اللجنة بمسائل حكومية داخلية.

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وهذه الدول الأربع تمثل نقاط العبور الرئيسة إلى أوروبا بالنسبة للعديد من المهاجرين الفارين من الحرب في سورية ومناطق أخرى. ومعرفة مصير أولئك المفقودين -إن وُجدوا أحياء أو تأكد موتهم وعُثر على رفاتهم- تمثل خطوة مهمة للعائلات في طي صفحة في محنتهم.

وقالت الملكة نور الحسين، وهي مفوضة في اللجنة لـ«فرانس برس» في مقابلة: «نحن بصدد إطلاق عملية بغاية الأهمية». وأوضحت «مساعدة الأشخاص والمجتمعات التي فقدت أفراد منها في نزاع، يمكن أن تفتح طريقًا أمام معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والمصالحة -وحيث هو ممكن، المحاسبة».

واللجنة التي أنشأت في أعقاب نزاعات في يوغسلافيا السابقة وأسسها عام 1996 في ساراييفو الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون، تستخدم تكنولوجيا الحمض النووي الريبي المتطورة لمعرفة مصير مفقودين.

ونجحت اللجنة حتى الآن في تحديد مصير 70% من 40 ألف مفقود في نزاعات البلقان في التسعينات الماضية، بينهم قرابة 90% من نحو 8 آلاف شخص قتلوا في مجزرة سربرينيتسا عام 1995. لكنها اليوم تصب تركيزها على واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث -أزمة الهجرة التي تضرب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا منذ 2014.

منحهم الأمل

وأُطلقت خطة معرفة مصير وتحديد مكان المهاجرين المفقودين الفارين من النزاعات والضائقة الاقتصادية في الشرق الأوسط وأفريقيا، العام الماضي في روما.

لكن الاجتماع الذي ضم هذا الأسبوع دولاً من جنوب أوروبا كان مصيريًا في الدفع بهذه الخطة قدمًا، وفق «فرانس برس».

غير أن كبار الممثلين في اللجنة الدولية لشؤون المهاجرين دعوا إلى بذل المزيد من الجهود لمعرفة مصير المهاجرين وخصوصا أولئك الذين فروا من النزاع في سورية وحيث يقدر عدد الأشخاص المجهولي المصير بنحو 85 ألف شخص.

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وقال وزير الخارجية الهولندي السابق بيرت كونديرز لـ«فرانس برس»: «الذي نقوله صراحة للدول هو أنه تقع على عاتقها مسؤولية التعامل مع المسألة، بل نقول أيضًا أن من مصلحتها التعامل معها».

وتريد اللجنة أيضًا الحصول على إذن من الدول المجاورة لسورية لبدء تسجيل آلاف اللاجئين الذين فروا من النزاع الدامي الذي تفجر قبل ثمانية أعوام -في خطوة يمكن أن تساعد يومًا ما في تحديد جرائم حرب، وفقًا للملكة نور.

وقال إن جمع معلومات والوصول إليها بشأن أولئك اللاجئين سيسهّل في المستقبل تحديد «حصول جرائم إن كانت وقعت، ومواقع قبور جماعية -ومكان وجود عائلات وأقارب». لكن الهدف الأبعد هو إعادة ملايين النازحين إلى ديارهم.

وقالت الملكة نور: «يمكنني أن أرى في مستقبل يؤمل ألا يكون بعيدًا جدًا، أن بإمكاننا بدء خطوات يمكن أن تمنح أملاً أكبر للعديد من النازحين والمهاجرين الذين قصدوا أوروبا». وأضافت: «أن نمنحهم الأمل في أن بإمكانهم العودة إلى ديارهم».