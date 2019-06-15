الرئيس الإيراني يعلن مواصلة تقليص التزامات بلاده في الاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 يونيو 2019, 12:06 مساء
الرئيس الإيراني حسن روحاني متحدثًا خلال جلسة حكومية في طهران في 8 مايو 2019 (فرانس برس)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع تشارك فيه روسيا والصين ودول آسيوية أخرى في طاجيكستان، إن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في ظل غياب «مؤشرات إيجابية» من الأطراف الموقعة الأخرى.

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وتوقفت إيران عن الالتزام ببعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته في عام 2015 مع قوى عالمية، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وتشديدها العقوبات على طهران.

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وقالت طهران في مايو إنه إذا لم تتكفل القوى العالمية بحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية في غضون 60 يومًا فسوف تبدأ في تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى.

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