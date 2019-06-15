هونغ كونغ تعلق مشروع القانون المثير للجدل بشأن تسليم مطلوبين للصين

الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في هونغ كونغ (ا ف ب)

أعلنت رئيسة حكومة هونغ كونغ السبت أن مشروع القانون المثير للجدل الذي يسمح بتسليم مطلوبين الى الصين سيتم «تعليقه»، في تغيير بارز بموقف الإدارة بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة.

وواجهت رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين كاري لام ضغوطًا كبرى للتخلي عن مشروع القانون حتى من حلفائها السياسيين ومستشاريها، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وقالت لام للصحافيين السبت إن «الحكومة قررت تعليق مشروع القانون، وبدء التواصل مع كل شرائح المجتمع من أجل فعل المزيد والعمل والاستماع إلى مختلف آراء المجتمع». وأضافت: «لا ننوي تحديد موعد لهذا العمل ونعد بالتشاور مع أعضاء لجنة الأمن في المجلس التشريعي وإبلاغهم، قبل أن نتخذ قرارًا حول الخطوة المقبلة».

وشهدت هونغ كونغ الاربعاء أسوأ اعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين عام 1997 حين نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب. وتعارض عدة أطراف مشروع القانون بينها محامون ومنظمات قانونية نافذة وغرف تجارة وصناعيون وناشطون ودبلوماسيون غربيون.

اقرأ أيضًا: رئيسة حكومة هونغ كونغ تعلن «تعليق» مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم مطلوبين للصين

وبحسب جريدة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» فإن لام عقدت مساء الجمعة اجتماعًا طارئًا مع مستشاريها فيما كان مسؤولون صينيون يجتمعون من جهتهم في مدينة شينزين المجاورة في محاولة لايجاد وسيلة للخروج من المأزق.

وكانت لام التي عينتها لجنة مؤلفة الى حد كبير من الموالين لبكين، ترفض حتى الآن سحب مشروع القانون رغم الانتقادات والاحتجاجات التي عمت المستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت السبت: «أشعر بالاسف الشديد للخلل في عملنا ولعدة عوامل أخرى تسببت بجدل وخلافات في مجتمعنا بعد فترات هدوء نسبي في السنتين الماضيتين».

مصداقية مفقودة

وكانت لام الجمعة في مواجهة دعوات متزايدة من معسكرها السياسي الخاص بما يشمل برلمانيين موالين لبكين من أجل الرضوخ لغضب الشارع. وقالت آن شيانغ البرلمانية المؤيدة لبكين لوسيلة إعلام محلية: «ألا يجب أن نهدىء غضب السكان؟ أعتقد أن إرجاء النظر في مشروع القانون لفترة ليس بالأمر السيء».

لكن برلمانيين آخرين موالين لبكين بشدة نصحوا لام بعدم الرضوخ لمطالب المتظاهرين.

وقالت البرلمانية ريجينا اب لصحافيين وفق «فرانس برس»: «إذا رضخت الحكومة للعنف والتأثير الخارجي، فهذا الأمر سيجعل على المدى الطويل هونغ كونغ غير قابلة للحكم». وأعلن منظمو الاحتجاجات أنهم لن يقبلوا سوى بسحب كامل لمشروع القانون وليس إرجاء التصويت عليه.

ومن جهته، دعا جيمس تو النائب من معسكر الديموقراطيين، رئيسة الحكومة الى الاستقالة. وقال للصحافيين إن «مصداقية رئيسة حكومتنا فقدت، وباتت حكومة لا يمكن أن تحظى بمصداقية للحكم بعد الآن».

اقرأ أيضًا: بكين تطلب من واشنطن الكف عن «التدخل» في شؤون هونغ كونغ

وساندت الصين بقوة مشروع القانون وأبدت في وقت سابق هذا الأسبوع تأييدها الكامل لحكومة لام واصفة التظاهرات بأنها «أعمال شغب». لكنها حاولت منذ ذلك الحين النأي بنفسها مع تصاعد الغضب الشعبي.

وقال السفير الصيني لدى بريطانيا لو تشاومينغ لهيئة الإذاعة البريطانية إن «الحكومة المركزية في الصين لم تصدر تعليمات أو أوامر بخصوص مشروع القانون الذي بادرت إليه حكومة هونغ كونغ».

ومساء الجمعة، تجمع آلاف الأهالي في متنزه في وسط الحي التجاري في هونغ كونغ للتنديد باستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي الأربعاء لتفريق متظاهرين كانوا بغالبيتهم من الشباب.

وبحسب السلطات، فإن النص يسد فراغًا قانونيًا ويمنع أن تصبح المدينة ملجأ لبعض المجرمين. وتؤكد أن تطبيق القانون سيكون متوافقًا مع ضوابط حقوق الإنسان ولن يستهدف المعارضين السياسيين للصين.

لكن المتظاهرين يتخوفون من القضاء الصيني معتبرين أنه قد يقع في قبضته سكان من هونغ كونغ أو حتى أشخاص يمرون عبر مطارها.