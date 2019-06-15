الإكوادور تؤكد أنها تمتلك ثاني أكبر منجم للذهب في العالم

عامل في منجم للذهب بالقرب من نامبيخا (ا ف ب)

أكد نائب وزير المناجم الإكوادوري فرناندو بنالكازار الجمعة أن بلاده تمتلك «على الأرجح» ثاني منجم للذهب في العالم بالقرب من العاصمة كيتو وسيبدأ استثماره حوالي العام 2024.

وقال بنالكازار لشبكة «أونو» إنه «عندما يبدأ هذا المنجم بالإنتاج هنا في الإكوادور على بعد تسعين كيلومترًٍا عن كيتو، سيكون لدينا ثالث إنتاج من الذهب في العالم. ومن حيث الاحتياطات أنه ثاني أكبر منجم في العالم على الأرجح».

وسيبدأ تجهيز المنجم الواقع تحت الأرض في إقليم إيمبابورا في 2021 وسيبدأ استغلاله بعد ثلاثة أعوام على ذلك، لمدة تقدر حاليا بحوالى 66 عامًا.

وأوضح نائب وزير المناجم أن احتياطات الذهب في هذا المشروع قدرت بـ25 مليون أونصة، والنحاس بـ11 مليون طن. وتابع أن احتياطي الفضة «كبير جدًا» أيضًا ويمكن أن يكون من الأوائل في العالم.

وأكبر منجم للذهب في العالم هو «غراسبرغ» في إندونيسيا وتقوم باستثماره المجموعة الأميركية «فريبورت-ماكموران».

وكانت الإكوادور عهدت بمشروع منجم الذهب «كاسكابيل» للمجموعة الأسترالية «سولغولد». وفي السنوات الـ25 الأولى يفترض أن ينتج المنجم كل سنة 1,4 مليون أونصة من الفضة و438 ألف أونصة من الذهب و207 آلاف طن من النحاس، حسب السلطات الإكوادورية.

لكن مشروع «كاسكابيل» يصطدم بمعارضة سكان المنطقة. وتطالب منظمات بإجراء استفتاء بشأنه كما حدث في مارس الماضي عند أدى تصويت إلى توقف مشروع منجمي للمجموعة الكندية «اي ان في ميتالز» في جنوب البلاد.