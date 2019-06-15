المكسيك تنشر ملحقًا «سريًا» لاتفاقها مع واشنطن حول الهجرة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملوحاً بوثيقة اتفاقه حول الهجرة مع المكسيك في البيت الأبيض. (فرانس برس)

نشرت المكسيك الجمعة ملحقاً للاتّفاقية التي أبرمتها مع الولايات المتحدة في 7 يونيو بشأن الهجرة غير الشرعية والذي كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصفه بـ«السرّي».

وبحسب الملحق الذي وزّع على الصحافيين في مكسيكو فإنّ البلدين تعهّدا مناقشة «الشروط النهائية لاتّفاق ثنائي ملزم بهدف توزيع أفضل للأعباء والمسؤوليات المتعلّقة بمعالجة طلبات اللجوء».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدّث الإثنين عن وجود بند سرّي يسمح لواشنطن بإجبار مكسيكو على وقف هجرة المتسلّلين إلى الولايات المتحدة من الأراضي المكسيكية.

والثلاثاء قال ترامب إن «القسم الاكبر من الاتفاق مع المكسيك لم يكشف بعد»، وعرض أمام الصحافيين من بُعد جانباً من هذه الوثيقة، قائلاً إنّه سيدع المكسيك «تكشف عنها في الوقت المناسب». لكنّ تكبير صور الوثيقة كشف جزئياً عن محتواها.

والأربعاء ردّ وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ايبرارد بالتأكيد على أنّه لا يوجد أي ملحق سرّي للاتفاق، وأن بلاده لا تقبل «أبدا» بوجود عسكري أميركي على أراضيها.

وكانت المكسيك وتحت تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على صادراتها إلى بلاده، تعهدت في السابع من يونيو باتخاذ العديد من الاجراءات لكبح تدفق المهاجرين من دول وسط أميركا الذين يعبرون أراضيها باتجاه الولايات المتحدة.

وبحسب الملحق الذي نشرته مكسيكو والذي يحمل توقيع مستشار قانوني أميركي وآخر مكسيكي، فإنّه إذا لم يتم إبطاء تدفّق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة من المكسيك يمكن عندها أن توافق مكسيكو على البتّ بطلبات اللجوء.

وتنصّ الفقرة الأخيرة من الملحق على أنّه إذا وجدت الولايات المتحدة، بعد مرور 45 يوماً على توقيع اتفاقية الهجرة، أنّ التدابير التي تتضمنّها «لا تؤدّي إلى نتائج»، فإنّ الحكومة المكسيكية تتّخذ عندها «كلّ التدابير اللازمة بما يتّفق والقانون الوطني لدخول اتّفاق ثنائي ملزم حيّز التنفيذ بعد 45 يوماً من ذلك».

وأكّدت وزارة الخارجية المكسيكية لدى نشرها النص الإنكليزي للملحق كما عرضه ترامب أمام الصحافيين من بعيد أنّ "هذا ليس اتفاقاً ثنائياً ملزماً، بل ملحق للإعلان المشترك بين البلدين".