عشرات آلاف النساء يتظاهرن في سويسرا للمطالبة بالمساواة في الأجور

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 يونيو 2019, 11:54 مساء
مسيرة في جنيف للمطالبة بالمساواة في الأجور الجمعة. (فرانس برس)

شاركت عشرات آلاف النساء الجمعة في إضراب ومسيرات في مدن سويسرية للدفاع عن حقوقهن والمطالبة بالمساواة في الأجور.

وقال اتحاد النقابات في سويسرا في بيان «يدخل يوم 14 يونيو 2019  التاريخ الحديث في سويسرا باعتباره أكبر حدث سياسي من خلال مشاركة مئات آلاف النساء في الإضراب».

وكمعدّل عام، تقاضى النساء في سويسرا رواتب تقلّ بحوالي 20% عن رواتب الرجال. وشدّد المنظّمون على أنّ التعبئة شملت العديد من المدن الكبرى في سويسرا مثل زوريخ حيث تظاهر 70 ألفاً وبازل (40 ألفاً) وبرن (40 ألفاً) ولوزان (60 ألفاً) وجنيف (20 ألفاً). وغلب اللون البنفسجي على التحرّك النسائي، بحسب «فرانس برس».

وكانت النقطة المهمة في نهاية اليوم مسيرات في العديد من المدن وخصوصاً أمام مقر الحكومة والبرلمان في برن.

كما تمّ منع الترامواي في زوريخ، في حين أضيئت الكاتدرائية باللون الوردي في لوزان، وظهرت قبضة نسائية على ناطحة سحاب في بازل.

وبعد مرور 30 عاماً تقريباً على آخر إضراب لهنّ، تحرّكت السويسريات  للتنديد كذلك بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتبلورت فكرة الإضراب بناء على تحريض من النقابات، بعد أن فشلت  مراجعة القانون حول المساواة في عام 2018 في طرح مبدأ فرض عقوبات على الشركات التي تنتهك مبدأ المساواة في الأجور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الوسط» تحاور شوقي ناصر: صاحب الدراسة التي تنبأت بـ«كارثة غات»
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد يقدم هازارد أمام 50 ألف مشجع في برنابيو
رياضة عالمية
لحظة استهداف مطار أبها السعودي -فيديو
عربى
بالفيديو.. عبدالمعز يستعرض بالكرة قبل منافسات ألعاب أفريقيا الشاطئية
رياضة محلية
ليبيا تواجه إنجلترا فى افتتاح مونديال القدم المصغرة
رياضة محلية
في العدد: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا و«مأساة غات» توحد الليبيين
ليبيا
عقيلة صالح: تحرير طرابلس ليس عملية عسكرية سهلة والحل السياسي يأتي بعدها
ليبيا
افتتاح «ديسكو حلال» يثير الجدل في السعودية
منوعات
5 ملفات مهمة في اجتماع السراج مع الكبير
ليبيا
مؤسسة النفط قلقة إزاء الوجود العسكري داخل ميناء راس لانوف وتهدد بسحب موظفيها
ليبيا
سفير بريطانيا: التوزيع العادل للثروة الليبية يجب أن يكون مطروحًا في أي عملية ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح مهمة للحفاظ على محرك سيارتك في الصيف