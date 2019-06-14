فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 يونيو 2019, 08:11 مساء
سيارات في مصنع فينفاست في هايبونغ في انتظار تسليمها. (فرانس برس)

يستعد أكبر مصنع سيارات فيتنامي «فينفاست» لكي يسلم الاثنين أولى السيارات الموجهة للسوق المحلية التي تشهد توسعًا سريعًا، كما أعلنت 

الشركة.

وفينفاست التي أطلقت قبل عامين، هي أكبر مصنع للسيارات محليًا ومتفرعة من «فينغروب»، أكبر مجموعة خاصة في البلاد يملكها أثرى رجل في فيتنام الملياردير بام نات فونغ.

وكشفت الشركة عن أول طرازين تصنعهما أحدهما سيارة رباعية الدفع، أمام عالم السيارات في باريس في نوفمبر بحضور نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام. وتعتزم أيضا صنع حافلات كهربائية ودراجات نارية.

وقال مدير عام فينغروب نغوين فييت كوانغ «في أقل من 72 ساعة، ستكون أولى السيارات من صنع فيتنامي في شوارع فيتنام». وأضاف من مصنع المجموعة الواقع في هابونغ، أن هناك طلبيات لتسليم عشرة آلاف سيارة «وعشرات آلاف» الدراجات الكهربائية.

من جهته عبر رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين شوان بوك عن أمله في أن تساعد هذه السيارات فيتنام على اكتساب مكانة في هذا القطاع، على غرار ألمانيا واليابان. وقال «الفيتناميون قادرون على القيام بما يقوم به العالم».

وكانت البلاد تجمع أساسًا سيارات أجنبية لسوقها المحلية التي تشهد نموًا سريعًا حيث ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 22% في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2018 بحسب رابطة مصنعي السيارات في فيتنام.

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