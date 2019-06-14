رئيس «الشيوخ الإيطالي»: مستقبل أوروبا سيتحدد بما سيحدث في أفريقيا خلال العقود المقبلة

رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي إليزابيتّا ألبيرتي كازيلاتي (أرشيفية : الإنترنت)

قالت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي إليزابيتّا ألبيرتي كازيلاتي، إن «التوازن العالمي ومستقبل أوروبا سيتحدد بما سيحدث في العقود المقبلة في القارة الأفريقية»، مضيفة أن «أفريقيا هي مستقبل العالم.. وأوروبا ملزمة ببناء استراتيجية لا تقتصر فقط على إدارة ديناميات الهجرة».

وتابعت كازيلاتي، في كلمة ألقتها في باريس اليوم الجمعة، خلال الاجتماع العشرين لجمعية مجالس الشيوخ الأوروبية، الذي نوقش فيه “الحوار الأوروبي – الأفريقي لمجالس الشيوخ”، «نحن بحاجة إلى تعبئة استثنائية للموارد، وخطة مارشال جديدة للقارة الأفريقية»، مشيرة إلى أنه «على المؤسسات الأوروبية واجب كتابة تاريخ مشترك يتطلع إلى المستقبل، ويشرك إفريقيا ومنطقة المتوسط ​​بهدف بناء مستقبل التنمية والحقوق والرفاه للجميع.. وللقيام بذلك، نحتاج إلى حشد الإرادة السياسية، الطاقات والموارد»، بحسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وأضافت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي «في إطار هذا الجهد، يقع على عاتق برلماناتنا دور غير ثانوي.. إذ يمكنها أن تلعب دورًا مهمًا في تحفيز وتطوير ومراقبة سياسات النمو الجديدة».