بكين تدعو إلى الحوار بعد الهجومين على ناقلتي النفط في بحر عُمان

اتّهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الجمعة، الولايات المتحدة بأنها «تهديد خطير للاستقرار» الإقليمي والدولي، بعد الاتهامات الأميركية بشأن الهجومين على ناقلتي النفط في بحر عُمان.

وصرّح روحاني، وفق ما نقلت «فرانس برس» أثناء اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك في قرغيزستان: «في العامين الأخيرين، تثبت إدارة الولايات المتحدة مقاربة عدائية وتشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار في المنطقة والعالم، عبر انتهاك كل القواعد الدولية».

ومن جانبها، دعت الصين إلى «الحوار»، وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ، وفق ما نقلت عنه «فرانس برس»: «نأمل في أن تتمكن كل الأطراف المعنية من تسوية خلافاتها بشكل ملائم وحلها عبر الحوار والمشاورات».