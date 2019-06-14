في حضور الناجين.. المتهم بارتكاب مجزرة مسجدي نيوزيلندا يدفع ببراءته

الأسترالي برينتون تارنت المتهم بارتكاب مجزرة في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلاندا يمثل أمام المحكمة في 16 مارس 2019. (فرانس برس)

دفع الأسترالي برنتون تارانت المتّهم بقتل 51 مصلّيًا مسلمًا في هجوم مسلّح شنّه على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا في مارس الماضي ببراءته من كلّ تّهم القتل والإرهاب الموجّهة إليه.

والمتّهم القابع في سجن مشدّد الحراسة في أوكلاند لاذ بالصمت لدى مثوله الجمعة أمام المحكمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة في حين قال محاميه شاين تيت، إنّ «موكّله يدفع ببراءته من كل التّهم»، وفق ما ذكرته «فرانس برس».

وبرنتون الذي يؤمن بنظرية تفوّق العرق الأبيض متّهم بقتل 51 شخصًا ومحاولة قتل 40 شخصاً آخر والشروع بعمل إرهابي، وذلك خلال المجزرة التي ارتكبها في 15 مارس الماضي.

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ويومها توجه تارانت (28 عامًا) إلى إثنين من مساجد المدينة الكبيرة الواقعة في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا وذلك أثناء إقامة صلاة الجمعة فيهما، فأطلق النار على المصلّين فيهما مرتكباً أضخم مجزرة في تاريخ هذا البلد.

80 ناجيًا من الهجومين حضروا الجلسة

وخلال جلسة الاستماع التي عقدت الجمعة أبلغته المحكمة بأنّ لجنة الأطباء النفسيين التي أخضعته لتقييم نفسي في السجن خلصت إلى أنه يتمتّع بالأهلية العقلية للخضوع للمحاكمة.

وحضر حوالى 80 ناجيًا من المجزرة وأقارب الضحايا جلسة الاستماع وجلسوا في المقاعد المخصصة للحضور.

وعلى الشاشة التي نصبت في قاعة المحكمة أمكن لهؤلاء أن يشاهدوا التهم وهو يبتسم في مرات كثيرة.

وحدّد القاضي جلسة بدء المحاكمة في 4 مايو 2020، بينما قال المحامي شاين تيت إنه من المفترض أن تستغرق المحاكمة ستة أسابيع تقريباً.