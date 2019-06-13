نواب «المحافظين» يبدأون اختيار خلف رئيسة الوزراء البريطانية

النائب البريطاني المحافظ بوريس جونسون في لندن، 12 يونيو 2019، (ا ف ب)

يبدأ نواب حزب المحافظين البريطاني، اليوم الخميس، التصويت لاختيار خلف لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، في سباق يستمر أسابيع عدة، تهيمن عليه مسألة بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، ويحلّ في طليعته المشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ويسعى ثمانية رجال وامرأتان للفوز بمنصب رئيس الحزب، بعد تقدم ماي باستقالتها يوم الجمعة الماضي، وسيصبح الفائز رئيساً للوزراء، وهو منصب يتولاه زعيم الحزب الذي يملك أكثرية برلمانية كافية للحكم.

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وتحصل هذه العملية على مرحلتين: يصوّت النواب المحافظون البالغ عددهم 313 أولاً للمرشحين في سلسلة عمليات تصويت بالاقتراع السري تسمح باستبعاد المرشحين واحدًا تلو الآخر، إلى أن يبقى منهم اثنان. وعندها يكون على أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 160 ألفاً، التصويت للمرشحين الاثنين النهائيين آخر يوليو.

ويحظى جونسون بشعبية كبيرة لدى الناشطين في قاعدة الحزب المحافظ لكن بشعبية أقلّ لدى زملائه النواب المحافظين الذين يلومونه على زلاته.