الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس بعد حادث تدمير ناقلتي النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 يونيو 2019, 02:14 مساء

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الخميس، إلى تفادي «الاستفزازت» في منطقة الشرق الأوسط، بعد حادث تدمير ناقلتي نفط في خليج عمان، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المتحدثة باسم الوزيرة: «لا تحتاج المنطقة إلى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار ومسببة للتوتر، وبالتالي تجدد الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي دعوتها لأقصى درجات ضبط النفس وتفادي أي استفزاز».

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية، أعلنت وقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحرعمان، صباح اليوم، وأن دوي انفجارين كبيرين سُمع داخل مياه بحر عُمان، وفيما نقلت عدة وسائل إعلامية أن هجومًا بـ«طوربيد» استهدف إحدى الناقلتين.
 

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