تلفزيون إيران يبث مشاهد احتراق ناقلتي النفط في خليج عمان (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 يونيو 2019, 01:27 مساء

بثّ التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الخميس، صورًا وفيديو يظهران النيران تتصاعد من إحدى ناقلتي النفط، اللتين أفيد عن تعرضهما لهجوم في خليج عمان، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت الوكالة إلى عرض قناة "إيريب نيوز" التابعة للتلفزيون الرسمي صورة ناقلة النفط يتصاعد منها دخان أسود كثيف، فيما بثت شبكة "إيرين" مقطعًا غير واضح صوّر على ما يبدو بواسطة هاتف نقال وتتراءى فيها نيران تتصاعد من مركب في البحر.

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وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت وقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحرعمان، صباح اليوم الخميس، وأن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع داخل مياه بحر عُمان.

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