إيران: وقت الهجوم على ناقلتي النفط «مثير للشبهات»

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تزامن "الهجومين" اللذين استهدفا ناقلتي نفط، صباح الخميس في بحر عمان، وزيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لطهران أمرًا «مثيرًا للشبهات»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وكتب جواد ظريف على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «هجومان على ناقلتي نفط مرتبطتين باليابان وقعا فيما كان رئيس الوزراء شينزو آبي يلتقي (المرشد الأعلى) آية الله خامنئي لإجراء محادثات مكثفة وودية، كلمة مثيرة للشبهات لا تكفي لوصف ما ظهر هذا الصباح».

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يذكر أن رئيس الوزراء الياباني يزور طهران حاليًا في مسعى منه لتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن، وأيضًا لمناقشة توقف إمدادات الوقود الإيرانية إلى بكين.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت وقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحرعمان، صباح اليوم الخميس، وأن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع داخل مياه بحر عُمان.