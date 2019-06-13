خامنئي: ترامب «لا يستحق» الرد عليه

قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، في حديثه إلى رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «لا يستحق أن نتبادل رسائل معه»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن آية الله خامنئي، قوله لـ«آبي»، إنه «لا يعتبر ترامب شخصًا يستحق تبادل الرسائل معه، ولن يرد عليه»، بحسب مقطع فيديو مقتضب عن لقائهما بثه التلفزيون الرسمي الإيراني.

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وفي سياق متصل، نقل رئيس الوزراء الياباني عن خامنئي قوله إنه لا نية لدى طهران لصنع أسلحة نووية أو استخدامها، وذلك خلال لقاء مع صحفيين، منوها إلى أن خامنئي أخبره أن بلاده «لن تصنع أو تمتلك أو تستخدم أسلحة نووية».

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني يزور طهران حاليًا في مسعى منه لتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن، وأيضًا لمناقشة توقف إمدادات الوقود الإيرانية إلى بكين.

