أحكام بحبس وتغريم ألف شخص تظاهروا ضد انتخاب رئيس كازاخستان

الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف متحدثا للصحافيين في العاصمة نور سلطان، 10 يونيو 2019، (ا ف ب)

أصدر القضاء الكازاخي، اليوم الخميس، أحكامًا مختلفة بحق نحو ألف شخص، لتظاهرهم ضد انتخاب الرئيس الكازاخستاني، جومارت توكاييف، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن النيابة العامة أن 670 شخصًا حكم عليهم بعقوبات سجن قصيرة «بتهمة المشاركة في تظاهرات غير مرخصة، وعدم احترام تعليمات الشرطة»، إضافة إلى «إلزام 115 آخرين بدفع غرامات»، فيما تلقى 172 شخصًا إنذارات».

وأوضح البيان، أن 311 شخصًا أفرج عنهم، وأن 180 آخرين «لا يزالون في مراكز اعتقال خاصة»، دون توضيح ما إذا كانت صدرت بحقهم أحكام أم لا.

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وأدى قاسم جومارت توكاييف الأربعاء اليمين الدستورية رئيسًا لكازاخستان بعد فوزه في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي بنسبة 70% من الأصوات، لكن التظاهرات توالت منذ ذلك الحين احتجاجًا على انتخابه. ونظمت هذه التظاهرات بدعوة من أشد معارض للنظام، المصرفي السابق المقيم في المنفى مختار أبليازوف.

واختتمت الانتخابات عملية انتقالية نظمت منذ الاستقالة المفاجئة للرئيس نور سلطان نزارباييف في مارس الماضي. وقال مراقبو منظمة التعاون والأمن في أوروبا الإثنين إن الانتخابات «لم تحترم بشكل كاف المعايير الديمقراطية وتخللها اعتقال متظاهرين سلميين وشابتها مخالفات واسعة يوم الانتخابات».