بلجيكا تستقبل 6 من أبناء المتطرفين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 يونيو 2019, 11:55 صباحا
أطفال في أحد مراكز التدريب الخاصة بتنظيم داعش، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن وزير المال البلجيكي، ألكسندر دي كرو، اليوم الخميس، أن بلاده ستستقبل ستة أيتام بلجيكيين من أبناء متطرفين، كانوا في المخيمات التابعة للسلطات الكردية في سوريا، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت الوكالة تصريحات الوزير إلى إذاعة «راديو إين» البلجيكية، والتي قال فيها «إن هؤلاء الأطفال ولدوا في بلجيكا، وفقدوا اليوم أهلهم»، مذكرًا بقرارات مماثلة اتخذتها فرنسا وهولندا والنرويج مؤخرًا.

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وأوضح أن قرار استعادة هؤلاء الأولاد اتخذ خلال مجلس وزراء مصغر بدون أن يحدد تاريخ تنفيذه.

بذكر أن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز سبق وأعلن توقيع اتفاق مبدئي مع سلطات كردستان العراق بشأن إمكانية نقل هؤلاء الأطفال عبر الحدود مع العراق ومدينة إربيل.

وتزيد أعمار أربعة من الأطفال الستة عن عشر سنوات، بحسب ألكسندر دي كرو، بعدما كانت السلطات البلجيكية تؤكد حتى الآن عزمها على تسهيل إعادة الأطفال ما دون العشر سنوات.

وأضاف الوزير: «إنهم أطفال يعيشون بمفردهم في هذه المخيمات، لم يعد لهم أي سند. من غير المطروح استعادة الأهل الذين اختاروا الانضمام إلى مجموعات إرهابية، لكن الأطفال لم يختاروا ذلك».

ولا يزال هناك حسب وسائل الإعلام البلجيكية، ما بين 50 و60 قاصرا بلجيكيًا (دون الـ18 من العمر) في مخيمات الهول وروج وعين عيسى التابعة للسلطات الكردية في سوريا.

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