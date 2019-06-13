مناوشات بين الشرطة ومتظاهرين في هونغ كونغ وإغلاق المكاتب الحكومية

أفراد من شرطة هونغ كونغ يتحركون اتجاه تجمع للمتظاهرين في المدينة، 13 يونيو 2019، (ا ف ب)

استمرت المناوشات بين الشرطة في هونغ كونغ والمتظاهرين حول المجلس التشريعي في المدينة، لليوم الثاني على التوالي، حيث استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وفق وكالة رويترز.

وأشارت الوكالة، إلى إغلاق أفراد من الشرطة جسور المشاة العلوية قرب المجلس، بينما وقف صف طويل من عربات الشرطة في مكان قريب، وفيما توقف العمل في المكاتب الحكومية.

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وانضم أطفال المدارس إلى المتظاهرين، الذين ارتفع عددهم بضعة آلاف في منتصف النهار، بعد أن بدأ بعشرين محتجًا في وقت مبكر اليوم.

وفي سياق متصل، وعد أبرز منظمين لتظاهرات هونغ كونغ الخميس بمسيرة جديدة عملاقة الأحد المقبل، فيما دعت جبهة حقوق الانسان المدنية أيضا إلى إضراب عام الاثنين المقبل؛ لإبقاء الضغط على حكومة هونغ كونغ.

وقال عضو الجبهة، جيمي شام، «ندعو المواطنين إلى المشاركة في إضراب الموظفين والمدارس والشركات»، بحسب بيان نشرته الوكالة.

تأتي تلك الاحتجاجات ضد مشروع قانون تسليم مطلوبين إلى الصين، الذي سيشمل سكان هونج كونج والأجانب والصينيين الذين يعيشون في المدينة أو يسافرون عبرها.