لقاء غير مسبوق بين المرشد الإيراني ورئيس الوزراء الياباني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 يونيو 2019, 08:58 صباحا
الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مؤتمر صحافي في طهران، 12 يونيو 2019، (وكالة الأنباء الفرنسية)

استقبل آية الله علي خامنئي صباح الخميس في طهران رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أول رئيس وزراء ياباني يلتقي المرشد الأعلى للجمهورية منذ الثورة الإسلامية في 1979، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ونشر حساب خامنئي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة للرجلين، مكتوب عليها: «(من) اللقاء مع شينزو آبي رئيس وزراء اليابان».

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يذكر أن رئيس الوزراء الياباني بدأ زيارة منذ الأمس إلى طهران، حيث التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، ودعا طهران إلى اتخاذ موقفٍ إيجابي تجاه قضايا المنطقة، كما تناول الطرفان مسألة توقف الإمدادات النفطية من إيران إلى اليابان.

 

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