المكسيك تنفي وجود أي اتفاق سري مع أميركا بشأن الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 يونيو 2019, 12:49 صباحا
عائلة مهاجرين من الهندوراس يحاولون العبور إلى الولايات المتحدة (ا ف ب)

أكد وزير خارجية المكسيك مارسيلو إيبرارد، الأربعاء أنه لا يوجد أي ملحق سري للاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة حول الهجرة، وأن بلاده لا تقبل أبداً بوجود عسكري أميركي على أراضيها، مشددا على أنه لا يوجد أي شيء آخر غير التقرير الذي سلمه الثلاثاء للرئيس المكسيكي ولمجلس الشيوخ.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الثلاثاء إن «القسم الأكبر من الاتفاق مع المكسيك لم يكشف بعد».

وتعهدت المكسيك تحت تهديد بفرض رسوم جمركية، في السابع من يونيو الحالي باتخاذ العديد من الإجراءات لكبح تدفق المهاجرين من دول وسط أميركا الذين يعبرون أراضيها باتجاه الولايات المتحدة.

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