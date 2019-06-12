اندلاع حريق في أكبر حقول الغاز الطبيعي جنوب إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 05:14 مساء
حريق في حقل لإنتاج الغاز الطبيعي في العراق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة النفط الإيرانية على موقعها على الإنترنت أن حريقا اندلع الأربعاء في منصة بحقل بارس الجنوبي للغاز.

وذكرت وكالة «الطلبة» للأنباء أنه جرى احتواء الحريق، بحسب «رويترز».

وقال محمد مشكين فام مدير شركة بارس للنفط والغاز للموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية «شانا» «لم ترد تقارير عن مقتل أي شخص بسبب الحريق في المنصة إس.بي.جي 9)»، مضيفا أنه جرى إجلاء كل العاملين من الموقع قبل اندلاع الحريق. وأضاف أن عددا من قوارب الإطفاء أرسل إلى الموقع للتعامل مع الحريق.

وحقل بارس الجنوبي هو أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم وتشترك فيه إيران وقطر. ويتم تطوير هذا الحقل على 24 مرحلة.

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