تصعيد جديد في أزمة الأسلحة الروسية بين تركيا وأميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 01:20 مساء

وجه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، انتقادات علنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا إن اللغة المستخدمة في خطاب أرسلته واشنطن إلى أنقرة بشأن عدم منح الأخيرة مقاتلات إف – 35، لا تتناسب مع روح التحالف بين البلدين، وفق وكالة رويترز.
وتضمن الخطاب الذي أرسله القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، بحسب الوكالة، تهديد من الأخير إلى تركيا بعدم تزويدها بطائرات إف-35، إلا إذا غيرت خططها لشراء منظومة دفاع صاروخي روسية.

ونقلت وزارة الدفاع عن أكار قوله إن تركيا تُعد ردا على الرسالة، وسترسله إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، مضيفًا أنه سيجري مكالمة هاتفية مع شاناهان يوم الخميس.

اقرأ أيضًا: أزمة جديدة بين تركيا وأميركا بسبب الأسلحة الروسية

يأتي ذلك بعد يوم واحد من البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية التركية، ردًا على مقترح قرار من مجلس النواب الأمريكي، بفرض عقوبات على أنقرة بسبب نيتها التزود بأسلحة روسية، حيث أكدت الوزارة أن هذا المقترح «غير مقبول على الإطلاق».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالأرقام..الدول التي تملك «أكبر احتياطي من الذهب»
اقتصاد
السوق الرسمية: الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار
ليبيا
الطوير: لا جدوى من خوض تصفيات الشان
رياضة محلية
«طرابلس المركز» تعلن عدم صلاحية شواطئها للسباحة أو الصيد
ليبيا
غات بعد السيول: النازحون يشكون من التلاعب في مواد الإغاثة
ليبيا
مجلس الأمن يؤكد ضرورة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
السراج: البلاد كانت على أبواب تسوية سياسية
ليبيا
أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا
رياضة عالمية
أسعار«المركزي» للعملات منذ 2011 وحتى 2019: مسار تصاعدي للدولار وهبوط الاسترليني ...
ليبيا
بعد سرت.. مصراتة دون مياه
ليبيا
خبير نفطي يشرح أسباب فشل السياسات الاقتصادية والاستثمارية بعد العام 1990
ليبيا
«المتاريس» تتحول إلى رمز للاحتجاجات في ضواحي الخرطوم (صور)
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة تطلب موظفين «شباب» من ليبيا