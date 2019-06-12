تصعيد جديد في أزمة الأسلحة الروسية بين تركيا وأميركا

وجه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، انتقادات علنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا إن اللغة المستخدمة في خطاب أرسلته واشنطن إلى أنقرة بشأن عدم منح الأخيرة مقاتلات إف – 35، لا تتناسب مع روح التحالف بين البلدين، وفق وكالة رويترز.

وتضمن الخطاب الذي أرسله القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، بحسب الوكالة، تهديد من الأخير إلى تركيا بعدم تزويدها بطائرات إف-35، إلا إذا غيرت خططها لشراء منظومة دفاع صاروخي روسية.

ونقلت وزارة الدفاع عن أكار قوله إن تركيا تُعد ردا على الرسالة، وسترسله إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، مضيفًا أنه سيجري مكالمة هاتفية مع شاناهان يوم الخميس.

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يأتي ذلك بعد يوم واحد من البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية التركية، ردًا على مقترح قرار من مجلس النواب الأمريكي، بفرض عقوبات على أنقرة بسبب نيتها التزود بأسلحة روسية، حيث أكدت الوزارة أن هذا المقترح «غير مقبول على الإطلاق».

