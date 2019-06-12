القبض على 100 شخص في روسيا خلال مسيرة ضد «فساد الشرطة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 01:16 مساء
تظاهرة للمطالبة بمزيد من الحريات في روسيا، (الإنترنت: أرشيفية)

أفاد مرصد «أو في دي إنفو» أن 100 شخص على الأقل احتجزوا اليوم الأربعاء، خلال مسيرة وسط موسكو ضد الشرطة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت الوكالة إلى أن المتظاهرين يتهمون الشرطة بـ«الفساد»، ورددوا هتافات: «العار» و«أوقفوا إرهاب الشرطة»، منوهة إلى أن المعارض أليكسي نافالني بين المعتقلين، بحسب تصريحات المتحدثة باسمه.

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يذكر أن قوى معارضة للنظام الروسي دعت لتنظيم المسيرة غير المرخصة، للضغط من أجل إطلاق سراح الصحفي إيفان غولونوف، الذي اعتقل الأسبوع الماضي بتهم حيازة مخدرات، قبل أن يطلق سراحه صباح اليوم الأربعاء، بعد إسقاط التهم عنه.
 

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