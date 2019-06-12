شرطة هونغ كونغ تواجه المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع ومدافع المياه (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 10:57 صباحا
الشرطة تسلط مدفع مياه على محتجين خلال تظاهرة في هونغ كونغ، 12 يونيو 2019، (وكالة رويترز)

استخدمت الشرطة في هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والهراوات لمنع متظاهرين يحتجون على مشروع قانون مثير للجدل، من الوصول إلى البرلمان، بحسب لقطات تلفزيونية وصحفيين في وكالة فرانس برس.

واندلعت المواجهات، صباح اليوم الأربعاء، قبل انقضاء مهلة حددها المتظاهرون للحكومة لسحب مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، فيما حاول متظاهرون يستخدمون مظلات كدروع الاقتراب من عناصر شرطة مكافحة الشغب قرب مقر البرلمان وتم رمي مقذوفات على الشرطة، بحسب لقطات قناة "آي كابل" وصحفيين في فرانس برس.

اقرأ أيضًا: عشرات الآلاف يحاصرون المجلس التشريعي في هونغ كونغ (فيديو)

يذكر أن رئيس هونغ كونغ التنفيذي، كاري لام، تعهدت بالمضي قدمًا في التشريع رغم التخوف العميق داخل المدينة، بما فيه قلق كبار رجال الأعمال من تقويض مميزات هونج كونج التنافسية بسبب تضرر الحريات.

وتسبب الاعتراض على مشروع القانون يوم الأحد في خروج أكبر مظاهرة سياسية منذ سلمت بريطانيا السلطة في هونغ كونغ إلى الصين العام 1997 بموجب اتفاق يضمن للمدينة الحكم الذاتي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالأرقام..الدول التي تملك «أكبر احتياطي من الذهب»
اقتصاد
السوق الرسمية: الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار
ليبيا
الطوير: لا جدوى من خوض تصفيات الشان
رياضة محلية
«طرابلس المركز» تعلن عدم صلاحية شواطئها للسباحة أو الصيد
ليبيا
غات بعد السيول: النازحون يشكون من التلاعب في مواد الإغاثة
ليبيا
مجلس الأمن يؤكد ضرورة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
السراج: البلاد كانت على أبواب تسوية سياسية
ليبيا
أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا
رياضة عالمية
أسعار«المركزي» للعملات منذ 2011 وحتى 2019: مسار تصاعدي للدولار وهبوط الاسترليني ...
ليبيا
بعد سرت.. مصراتة دون مياه
ليبيا
خبير نفطي يشرح أسباب فشل السياسات الاقتصادية والاستثمارية بعد العام 1990
ليبيا
«المتاريس» تتحول إلى رمز للاحتجاجات في ضواحي الخرطوم (صور)
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة تطلب موظفين «شباب» من ليبيا