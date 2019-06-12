شرطة هونغ كونغ تواجه المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع ومدافع المياه (فيديو)

الشرطة تسلط مدفع مياه على محتجين خلال تظاهرة في هونغ كونغ، 12 يونيو 2019، (وكالة رويترز)

استخدمت الشرطة في هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والهراوات لمنع متظاهرين يحتجون على مشروع قانون مثير للجدل، من الوصول إلى البرلمان، بحسب لقطات تلفزيونية وصحفيين في وكالة فرانس برس.



واندلعت المواجهات، صباح اليوم الأربعاء، قبل انقضاء مهلة حددها المتظاهرون للحكومة لسحب مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، فيما حاول متظاهرون يستخدمون مظلات كدروع الاقتراب من عناصر شرطة مكافحة الشغب قرب مقر البرلمان وتم رمي مقذوفات على الشرطة، بحسب لقطات قناة "آي كابل" وصحفيين في فرانس برس.

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يذكر أن رئيس هونغ كونغ التنفيذي، كاري لام، تعهدت بالمضي قدمًا في التشريع رغم التخوف العميق داخل المدينة، بما فيه قلق كبار رجال الأعمال من تقويض مميزات هونج كونج التنافسية بسبب تضرر الحريات.

وتسبب الاعتراض على مشروع القانون يوم الأحد في خروج أكبر مظاهرة سياسية منذ سلمت بريطانيا السلطة في هونغ كونغ إلى الصين العام 1997 بموجب اتفاق يضمن للمدينة الحكم الذاتي.