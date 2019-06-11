ترامب يتلقى «رسالة رائعة» من كيم كونغ أون

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 09:47 مساء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه تلقى رسالة جديدة «رائعة» من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في وقت لا تزال المفاوضات بين البلدين حول نزع الترسانة النووية لبيونغ يانغ مجمدة.

وقال ترامب في البيت الابيض «تلقيت للتو رسالة رائعة من كيم كونغ أون»، مضيفًا أنه لا يزال يثق بالزعيم الكوري الشمالي رغم عدم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات معه، وفق «فرانس برس».

وأضاف «لقد وفى بوعده لي وهذا مهم جدا. لا اختبارات نووية ولا اختبارات كبيرة لصواريخ والرهائن يعودون». وكرر ترامب أن كوريا الشمالية تتمتع بـ«قدرات هائلة»، لافتا إلى أن «كيم جونغ أون يدرك ذلك أكثر من أي شخص اخر».

والتقى ترامب نظيره الكوري الشمالي مرتين في سنغافورة (يونيو 2018) وهانوي (فبراير 2019) ولا يستبعد عقد قمة ثالثة معه. ويتوجه ترامب الى اليابان وكوريا الجنوبية نهاية يونيو الحالي.

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