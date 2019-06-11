السلطات الأميركية تسلم للقضاء البريطاني ملف اتهام مؤسس ويكيليكس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 05:45 مساء

تسلّم السلطات الأميركية الجمعة للقضاء البريطاني أدلة الإدانة المتوفرة لديها لدعم طلب تسليمها جوليان أسانج المسجون في المملكة المتحدة، بحسب ما أكده رئيس تحرير موقع ويكيليكس كريستين هرافنسون.

ومن المقرر عقد جلسة استماع الجمعة أمام محكمة ويستمنستر في لندن. وفي هذه المناسبة، «تسلم السلطات الأميركية أدلتها التي تدعم طلب الترحيل»، حسبما أعلن هرافنسون في مؤتمر صحافي في لندن، وفق «فرانس برس».

ومن غير المقرر أن يشارك جوليان أسانج في الجلسة، وإذا فعل فسيكون ذلك عبر اتصال الدائرة المغلقة، بحسب هرافنسون، مؤكداً أن الجلسة الجمعة تتعلق أساساً بالمسائل الإجرائية. وقال إن «أول مواجهة حقيقية في المرافعات» بين فريق الدفاع عن مؤسس ويكيليكس والسلطات الأميركية ستعقد بعد عدة أسابيع وربما أشهر.

وأوقف جوليان أسانج (47 عاماً) بعد سبع سنوات من اللجوء في سفارة الإكوادور في لندن، بموافقة كيتو، في 11 أبريل من قبل السلطات البريطانية التي سجنته مباشرةً ثم أدانته بالحبس 50 أسبوعاً في الأول منمايو لانتهاكه شروط الكفالة.

ويطالب القضاء الأميركي بتسليمه إلى الولايات المتحدة، ووجه إليه التهم بموجب قانون مكافحة التجسس. وتتهم السلطات الأميركية الأسترالي بأنه عرض بعض مصادرهم للخطر، بنشره في عام 2010 على موقع ويكيليكس 250 ألف برقية دبلوماسية ونحو 500 ألف وثيقة سرية حول أنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان.

ورأى هرافنسون أن تلاوة «مذكرة الاتهام (الأميركية) تكشف بشدة طبيعة هذه القضية بأكملها»، مشدداً على أن قانون مكافحة التجسس الذي يستند إليه القضاء الأميركي في هذه القضية هو جزء من «إطار قانوني قديم» لم «يستخدم قط ضد محرر أو صحافي».

وتابع أن هذه القضية تشكل «لحظة حاسمة لصون الصحافة ولحرية الصحافة». ونقل أسانج، الذي كان محتجزاً في سجن بلمارش الذي يخضع لحراسة مشددة، إلى وحدة طبية في السجن بسبب مخاوف على حالته الصحية.

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