بكين تلزم الصمت بشأن لقاء مرتقب بين ترامب وشي على هامش «العشرين»

لم تؤكد بكين الثلاثاء لقاء مرتقبا بين الرئيس شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وأعلن ترامب الإثنين أن لقاء مع نظيره الصيني «مقرر» خلال قمة مجموعة العشرين المرتقبة نهاية الشهر الحالي مضيفا أنه يتوقع أن يحضر الرئيس الصيني، وفق «فرانس برس».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ في مؤتمر صحافي «مؤخرا عبرت الولايات المتحدة مرارا عن الأمل بعقد لقاء بين الرئيسين الصيني والأميركي خلال قمة مجموعة العشرين». وأضاف «في حال ورود أي معلومات بهذا الصدد سنعلنها في الوقت المناسب».

ومن شأن لقاء بين ترامب وشي أن يكون نقطة تحول في النزاع التجاري الحاد بين أكبر اقتصادين في العالم، والذي أثار توتر الاسواق العالمية ومخاوف إزاء الاقتصاد العالمي. وتعثرت المحادثات التجارية لحل الخلاف الشهر الماضي بعدما زادت واشنطن الرسوم الجمركية على ما يصل إلى 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة، ما أثار ردا من بكين.

وقال ترامب لشبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الإثنين إنه «سيُفاجأ» إذا لم يحضر شي اللقاء. وأضاف «أعتقد أنه سيأتي، لم أسمع بأنه لن يذهب».

وردا على سؤال عما إذا كان عدم حضور شي سيؤدي إلى بدء فرض رسوم على مزيد من السلع الصينية المستوردة بقيمة 300 مليار دولار، أجاب ترامب «نعم سيؤدي إلى ذلك». ويدين الرئيس الأميركي باستمرار اختلال الميزان التجاري مع الصين لمصلحة بكين.

من جانبها أبدت الصين استعدادها للتفاوض لكنها قالت إنها لن تسمح بإرغامها على القيام بتنازلات بشأن مبادئها الجوهرية. وقال غينيغ «الصين لا تريد حربا تجارية» مضيفا «إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض على قدم المساواة، فإن أبوابنا دائما مفتوحة».

وأضاف «إذا أصرت الولايات المتحدة على تصعيد التوترات التجارية فسنرد بحزم ونحارب حتى النهاية». وتعقد قمة مجموعة العشرين في اوساكا في 28 و 29 يونيو.