ضبط متطرفين في فرنسا خططوا لمهاجمة مساجد ومعابد يهودية

أحد أفراد الشرطة الفرنسية، (الإنترنت: أرشيفية)

ضبطت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أعضاء في خلية للنازيين الجدد، كانوا يخططون لشنِّ هجمات على أماكن عبادة يهودية أو مسلمة، وفق تصريحات مصادر قضائية إلى وكالة الأنباء الفرنسية.



وأشارت الوكالة إلى توجيه اتهامات خلال الأشهر الماضية إلى خمسة من أعضاء تلك المجموعة، الذين اعتبروا من «المقربين من عقيدة حركة النازيين الجدد» على خلفية المخطط المفترض الذي لا يزال «غير واضح»، وفق ما أفاد مصدر مطلع على التحقيقات للوكالة.

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يذكر أن الجهات الأمنية في أوروبا أعلنت استنفارها لضبط المتطرفين من الجماعات اليمينية، منذ الهجوم الذي وقع ضد مسجد في نيوزيلندا، مارس الماضي، وأسفر عن مقتل العشرات من المسلمين.

