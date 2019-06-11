بومبيو يزور قريبًاً الهند بعد فوز مودي بولاية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 07:16 صباحا
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. (فرانس برس)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، أنّ الوزير مايك بومبيو سيزور الهند في نهاية يونيو الجاري للتأكيد على متانة العلاقات بين الولايات المتحدة والعملاق الآسيوي بعد فوز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بولاية جديدة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، مورغن أورتيغاس، خلال مؤتمر صحفي إنّه قبل هذه الرحلة، سيلقي بومبيو في واشنطن الأربعاء خطابًا حول استراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الأميركية أنّ رحلة بومبيو ستستمر من 24 وحتى 30 يونيو وستتخلّلها محطة في سريلانكا التي تعرضت لهجمات أوقعت 258 قتيلاً في عيد الفصح.

وسيزور بومبيو خلال رحلته الآسيوية أيضًا كلاً من اليابان وكوريا الجنوبية، حيث سيرافق الرئيس ترامب لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، وكذلك خلال زيارته المقررة إلى كوريا الجنوبية، بحسب أورتيغاس.
 

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