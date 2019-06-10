قتيل بتحطم مروحية في مانهاتن..وحاكم الولاية يستبعد «العمل الإرهابي» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 09:50 مساء
المبنى الذي تحطمت عليـــه مروحية في مانهاتن بنيويورك، 10يونيو 2019. (أ ف ب)

لقى شخص مصرعه في تحطم مروحية الإثنين على سطح ناطحة سحاب في قلب مانهاتن، وفق ما أفادت أجهزة الإطفاء في نيويورك.

وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إن النار اندلعت في المروحية خلال هبوطها، مستبعدًا فرضية العمل الإرهابي. وأوضح أن القتيل كان يستقل المروحية، ولكن تعذر حتى الآن معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا فيها، وفق «فرانس برس».

ووقع الحادث على مسافة غير بعيدة من حي تايمز سكوير، على برج من 54 طابقًا يقع في الجادة السابعة التي تضم خصوصًا الفرع الأميركي لمصرف «بي إن بي باريبا».

وحصل فيما كان مطر غزير ينهمر على نيويورك مصحوبًا بضباب كثيف. وأظهرت مشاهد بثتها التلفزيونات الأميركية انتشارًا لعدد كبير من سيارات الإسعاف أمام العديد من المباني الكبيرة، فيما تم إخلاء الحي مؤقتا.

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