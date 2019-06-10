الرئيس الرواندي يطالب الدول الأفريقية «العمل معًا» للتصدي للإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 08:18 مساء

أعلن الرئيس الرواندي بول كاغامي الإثنين في ليبرفيل أن على الدول الأفريقية «العمل معًا» للتصدي للإرهاب لوضع حد للتهديدات الأمنية المحدقة بالقارة السوداء.

وقال ردًا على سؤال عن مكافحة الإرهاب «لن ننجح في وضع حد للتهديدات الأمنية على القارة ما دمنا لن نعمل معًا (الدول الأفريقية)»، وفق «فرانس برس».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام لقاء مع رئيس الغابون علي بونغو أودينبا أن هذا التعاون «ضروري» لأن «بعض المشاكل عابرة للقارات ولا تحدها منطقة أو بلد». وشدد على تصميم أفريقي لتسوية المشاكل الأفريقية.

وأعلن أن «المساعدات التي أتت من خارج القارة يمكنها أحيانًا تعقيد المشاكل أكثر». وتابع «أفضل طريقة» لتسوية المشاكل هي «العمل مع الدول الأفريقية ومؤسسات كالاتحاد الأفريقي ومساعدتها لاحقًا في مبادراتها».

وتواجه القارة الأفريقية تهديدات عديدة خصوصًا من مجموعات «متطرفة» ناشطة في دول الساحل والقرن الأفريقي. وتولى رئيس رواندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي في 2018 قبل أن تتولاها مصر في فبراير الفائت.

ويعتبر كاغامي الرجل القوي في رواندا منذ إطاحة الجبهة الوطنية الرواندية في يوليو 1994 حكومة الهوتو التي ارتكبت مجزرة ذهب ضحيتها 800 ألف شخص بين أبريل ويوليو 1994.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا
رياضة عالمية
أسعار«المركزي» للعملات منذ 2011 وحتى 2019: مسار تصاعدي للدولار وهبوط الاسترليني ...
ليبيا
بعد سرت.. مصراتة دون مياه
ليبيا
خبير نفطي يشرح أسباب فشل السياسات الاقتصادية والاستثمارية بعد العام 1990
ليبيا
«المتاريس» تتحول إلى رمز للاحتجاجات في ضواحي الخرطوم (صور)
عربى
يوسف الشريف يكتب عن محمد الزواوي في ذكرى وفاته: مؤرخ الناس
ثقافة وفن
وزير الخارجية المغربي: عدم التزام الفاعلين باتفاق الصخيرات عقَّد الوضع الليبي
ليبيا
بوخمادة: تلقينا تكليفات بمهام جديدة في منطقة الهلال النفطي والموانئ
ليبيا
سلامة: الليبيون لديهم مشكلة شرعية غير محسومة والانتخابات هي الحل
ليبيا
تغريدة ترامب تربك حسابات «ناسا والقمر»
علوم وتكنولوجيا
«قلبك وين».. أغنية ليبية بلحن عالمي (فيديو)
ثقافة وفن
سلامة من موسكو: الوضع الحالي في ليبيا لا يقتل العملية السياسية لكن يضعها بين ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي قدرة الإنسان القصوى على التحمل؟