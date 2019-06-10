الرئيس الرواندي يطالب الدول الأفريقية «العمل معًا» للتصدي للإرهاب

أعلن الرئيس الرواندي بول كاغامي الإثنين في ليبرفيل أن على الدول الأفريقية «العمل معًا» للتصدي للإرهاب لوضع حد للتهديدات الأمنية المحدقة بالقارة السوداء.

وقال ردًا على سؤال عن مكافحة الإرهاب «لن ننجح في وضع حد للتهديدات الأمنية على القارة ما دمنا لن نعمل معًا (الدول الأفريقية)»، وفق «فرانس برس».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام لقاء مع رئيس الغابون علي بونغو أودينبا أن هذا التعاون «ضروري» لأن «بعض المشاكل عابرة للقارات ولا تحدها منطقة أو بلد». وشدد على تصميم أفريقي لتسوية المشاكل الأفريقية.

وأعلن أن «المساعدات التي أتت من خارج القارة يمكنها أحيانًا تعقيد المشاكل أكثر». وتابع «أفضل طريقة» لتسوية المشاكل هي «العمل مع الدول الأفريقية ومؤسسات كالاتحاد الأفريقي ومساعدتها لاحقًا في مبادراتها».

وتواجه القارة الأفريقية تهديدات عديدة خصوصًا من مجموعات «متطرفة» ناشطة في دول الساحل والقرن الأفريقي. وتولى رئيس رواندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي في 2018 قبل أن تتولاها مصر في فبراير الفائت.

ويعتبر كاغامي الرجل القوي في رواندا منذ إطاحة الجبهة الوطنية الرواندية في يوليو 1994 حكومة الهوتو التي ارتكبت مجزرة ذهب ضحيتها 800 ألف شخص بين أبريل ويوليو 1994.