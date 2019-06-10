الرئيس اليوناني يحلّ البرلمان تمهيداً لانتخابات تشريعية مبكرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 07:55 مساء
رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس والرئيس اليوناني بركوبيس بافلوبولوس في القصر الرئاسي، 10 يونيو 2019. (أ ف ب)

وافق الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس رسمياً على حلّ البرلمان بطلب من رئيس الوزراء، في خطوة أولى تسبق إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في 7 يوليو.

وقبيل ذلك، أعلن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس من مكتب رئاسة الجمهورية «أطلب حلّ البرلمان وعقد انتخابات وطنية»، وإلى جانبه رئيس الجمهورية الذي قبل الطلب، بموجب ما ينص عليه الدستور، وفق «فرانس برس».

وكان من المفترض أن تنتهي ولاية رئيس الوزراء في أكتوبر، لكن «حملة انتخابية ممتدة على أربعة أشهر كان من شأنها أن تهدد المسار الهادئ للاقتصاد»، كما أكد تسيبراس الذي لم يكرر في تصريحه موعد 7 يوليو الذي كان قد أعلنه سابقاً.

ويأتي قرار الانتخابات المبكرة بعد الضربة التي تعرض لها حزب رئيس الوزراء «سيريزا» (يسار) في الانتخابات الأوروبية في 26 مايو، والمحلية في 2 يونيو. وفي الانتخابات الأوروبية حصل الحزب الحاكم على نسبة 23,7% من الأصوات، وذلك أقلّ بتسع نقاط من الحزب المحافظ «الديموقراطية الجديدة» الذي حاز نسبة 33,1%.

وفي الجولة الثانية من الانتخابات المحلية، فاز حزب «الديموقراطية الجديدة» بـ12 منطقة في البلاد من أصل 13، كما في أكبر مدينتين أثينا وتسالونيكي. ويمنح استطلاع لمركز «ألفا ميترون» الصدارة لحزب «الديموقراطية الجديدة» مع نسبة 31,2% من نوايا التصويت، مقابل 23,5% لـ«سيريزا».

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