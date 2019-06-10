«الطاقة الذرية»: إيران رفعت إنتاج اليورانيوم المخصّب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 07:30 مساء

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، الإثنين، أن إيران رفعت معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصّب.

وصرح المدير العام في وقت سابق، الإثنين، معبراً عن قلق وكالته من الجهود الإيرانية لاستئناف تخصيب اليورانيوم، وقال إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «قلقة إزاء تصاعد التوتر» بشأن الملف النووي الإيراني، بعد إعلان طهران أنها لم تعد تحترم بعض القيود التي ينص عليها الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015.

وأضاف يوكيا أمانو: «آمل في إيجاد طرق لخفض التوتر الحالي من خلال الحوار»، وذلك في كلمة افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة. وكانت الوكالة الدولية قد أعلنت نهاية مايو الماضي، أن مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصّب ارتفع، لكنه لم يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وسبق أن أعلنت إيران في مايو الماضي أيضا، أنها لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، وتلك القيود تمت الموافقة عليها في إطار الاتفاق المعروف رسميا باسم «خطة العمل المشترك الشامل». وجاء قرار طهران بعد عام على انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الاتفاق، وفرضت واشنطن أيضا عقوبات مشددة على إيران.

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