نيجيرفان برزاني يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لكردستان العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 04:44 مساء

أدى نيجيرفان برزاني، رئيس وزراء كردستان العراق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، اليمين الإثنين ليتولى بذلك منصب الرئاسة الشاغر منذ 2017 إثر استقالة عمه عقب إخفاق محاولة الاستقلال بالإقليم.

وفاز حزب نيجيرفان برزاني، وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات برلمانية جرت قبل ثمانية أشهر وانتخبه البرلمان الجديد لشغل منصب الرئيس الشهر الماضي، وفق «رويترز».

وكان عمه مسعود برزاني أول من تولى المنصب منذ استحداثه في 2005 بعد عامين من غزو قادته الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين. وقاطع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو المنافس الإقليمي الرئيسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، تلك الانتخابات. وتقاسم الحزبان، اللذان كانا على عداء في عهد صدام، السلطة في الإقليم منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لكن دب بينهما الخلاف مؤخرا بشأن توزيع المناصب في حكومة الإقليم.

وتنحى مسعود برزاني، الذي ما زال يتولى رئاسة الحزب، عن منصب الرئيس الذي شغله 12 عاما في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بعد أقل من شهر على قيادته استفتاء على استقلال الأكراد أثار ردود فعل قوية وأزمة لأكراد العراق. وظل المنصب شاغرا منذ ذلك الحين. ووزعت سلطات الرئيس على رئيس الوزراء والبرلمان والقضاء في ترتيب مؤقت أوجد حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الرئاسة.

وتسبب منصب الرئاسة في كردستان العراق في توتر بين الأحزاب السياسية الكردية في البلاد منذ فترة طويلة مما أسفر عن دعوة البعض للتحول إلى نظام برلماني وإلغاء المنصب.

والإقليم شبه المستقل بلا دستور رسمي بعد أن فشل في حصول موافقة البرلمان عليه منذ صياغته عام 2009. ومن المتوقع أن يكون مسرور برزاني ابن عم الرئيس الجديد مرشحه لخلافته في رئاسة الوزراء. ويشغل مسرور حاليا منصب قائد الأمن في كردستان.

وحضر الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي مراسم أداء اليمين يوم الاثنين مع مسؤولين عراقيين آخرين.

وصالح قيادي بارز في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. ومنذ إقرار الدستور العراقي بعد الإطاحة بصدام تم تخصيص منصب الرئاسة لكردي من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بينما خصصت رئاسة كردستان للحزب الديمقراطي الكردستاني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا
رياضة عالمية
أسعار«المركزي» للعملات منذ 2011 وحتى 2019: مسار تصاعدي للدولار وهبوط الاسترليني ...
ليبيا
بعد سرت.. مصراتة دون مياه
ليبيا
خبير نفطي يشرح أسباب فشل السياسات الاقتصادية والاستثمارية بعد العام 1990
ليبيا
«المتاريس» تتحول إلى رمز للاحتجاجات في ضواحي الخرطوم (صور)
عربى
يوسف الشريف يكتب عن محمد الزواوي في ذكرى وفاته: مؤرخ الناس
ثقافة وفن
وزير الخارجية المغربي: عدم التزام الفاعلين باتفاق الصخيرات عقَّد الوضع الليبي
ليبيا
بوخمادة: تلقينا تكليفات بمهام جديدة في منطقة الهلال النفطي والموانئ
ليبيا
سلامة: الليبيون لديهم مشكلة شرعية غير محسومة والانتخابات هي الحل
ليبيا
تغريدة ترامب تربك حسابات «ناسا والقمر»
علوم وتكنولوجيا
«قلبك وين».. أغنية ليبية بلحن عالمي (فيديو)
ثقافة وفن
سلامة من موسكو: الوضع الحالي في ليبيا لا يقتل العملية السياسية لكن يضعها بين ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي قدرة الإنسان القصوى على التحمل؟