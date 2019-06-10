الشرطة السويدية تطلق النار على رجل هدد ركاب بمحطة قطار

قالت جهات أمنية في السويد إن الشرطة أصابت بالرصاص، اليوم الإثنين، رجلاً في محطة القطارات المركزية في مدينة مالمو، جنوب البلاد، بعدما أبدى «سلوكًا ينطوي على تهديد».

وجرى إخلاء المحطة التي تقع في وسط مدينة مالمو بعد الحادث. ولم ترد حتى الآن تقارير عن سقوط مصابين آخرين باستثناء الشخص الذي أطلقت الشرطة عليه النار. وقالت الشرطة في بيان إنه يتلقى العلاج من قبل خدمات الطوارئ، وفق «فرانس برس».

وقال ناطق باسم الشرطة إنها استدعت فريقًا لكشف المفرقعات لتمشيط الموقع، مضيفًا أنه من السابق لأوانه القول إن الحادث له صلة بالإرهاب.