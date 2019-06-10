ترامب يكشف قريبًا جانبًا إضافيًا من الاتفاق حول المهاجرين مع المكسيك

عائلة مهاجرين من الهندوراس يحاولون العبور إلى الولايات المتحدة (ا ف ب)

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إلى وجود عنصر إضافي في الاتفاق مع المكسيك الهادف إلى منع وصول المهاجرين السريين إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه سيكشف هذا العنصر في وقت قريب، وفق ما أوردت «فرانس برس».

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وبعد أيام من المفاوضات المتوترة بسبب تهديد الأميركيين بفرض رسوم جمركية على المكسيك، توصلت واشنطن ومكسيكو، الجمعة، إلى اتفاق لكن تساؤلات كثيرة لا تزال تحيط بالمضمون الفعلي للنص.

وبحسب جريدة «نيويورك تايمز»، فإن الإجراءات التي التزمت الحكومة المكسيكية تطبيقها بموجب الاتفاق، سبق أن قدمت وعودًا بشأنها للإدارة الأميركية في الأشهر الأخيرة.

وأكد ترامب في تغريدة، الإثنين، أن إدارته وضعت الصيغة النهائية لجزء «فائق الأهمية» من الاتفاق مع الجارة الجنوبية للولايات المتحدة، وقال إنه سيكشفه «قريبًا» وإن على النواب المكسيكيين إقرار الاتفاق.

وأبدى ترامب تفاؤلًا بنتيجة تصويت البرلمان المكسيكي، لكنه مع ذلك أرفق تغريدته الصباحية بتحذير. وقال: «لا نتوقع حصول مشكلة في التصويت، لكن إذا لم تتم، لسبب أو لآخر، الموافقة على الاتفاق، فسنعيد تفعيل الرسوم الجمركية!».

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وكما فعل خلال نهاية الأسبوع، ندد ترامب مجددًا بشدة بمقال في «نيويورك تايمز» يشكك في أهمية مضمون الاتفاق الذي توصل إليه. واعتبر أن هذا المقال لا أساس له.