3 صحف روسية تنشر صفحة أولى مشتركة لدعم صحفي متهم بتهريب المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 02:31 مساء
الصحافي الروسي المختص بالتحقيقات إيفان غولونوف (ا ف ب)

نشرت ثلاث صحف روسية، الإثنين، صفحة أولى مشتركة لدعم صحفي استقصائي روسي متهم بالإتجار بالمخدرات، يؤكد أن هذه القضية التي تسببت بموجة من السخط والاستنكار «ملفقة».

وجاء في الصفحة الأولى التي نشرتها الصحف الواسعة النفوذ «كومرسانت» و«فيدوموستي» و«آر بي كاي» الإثنين: «أنا، نحن إيفان غولونوف».

وكان إيفان غولونوف، مراسل وسيلة «ميدوزا» الإعلامية المستقلة عبر الإنترنت، المعروف بتحقيقاته حول الفساد في مجلس مدينة موسكو أو الاختلاسات المتعلقة بالقروض الصغيرة أو الجنازات، أُوقف الخميس ووُضع في الإقامة الجبرية في منزله مساء السبت، بقرار من أحد القضاة.

وتقول الشرطة، وفق ما نقلت «فرانس برس»، إنه حاول بيع «كمية كبيرة» من الكوكايين والميفيدرون، وهو مخدر مركب. ويرفض الصحفي هذه الاتهامات، معتبرًا أنها على صلة بتحقيقاته، لاسيما منها تلك المتعلقة بتقاسم المافيات «المقابر التجارية» في موسكو.

وذكرت الصحف الثلاث في بيان مشترك: «نعتبر أن الأدلة التي تدين إيفان غولونوف، التي قدمها المحققون، ليست مقنعة، وأن ظروف اعتقاله تحمل على الاعتقاد بأنها حصلت خلافًا للقانون».

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