فوز توكاييف بـ70,8% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في كازاخستان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 10:38 صباحا
أعضاء في اللجنة المركزية للانتخابات يقومون بفرز الأصوات في نورسلطان عاصمة كازاخستان (ا ف ب)

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أن رئيس كازاخستان بالوكالة، قاسم جومرت توكاييف، فاز في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت الأحد وحصل على 70.8% من الأصوات.

وحصل أبرز منافسيه أميرجان كوسانوف على 16.2% من الأصوات في هذا الاقتراع الذي كان الأول الذي يجري دون نور سلطان نزارباييف بعد استقالته المفاجئة في مارس الماضي، في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى، وفق «فرانس برس».

ولم يكن فوز توكاييف (66 عامًا) أمرًا مشكوكًا فيه لأنه مدعوم من الرئيس السابق. لكن الاقتراع اتسم خصوصًا بتظاهرات كبيرة في البلاد دعا خلالها المحتجون إلى مقاطعة الاقتراع الذي يرون أن نتيجته محسومة سلفًا.

وشغل قاسم جومارت توكاييف مناصب عدة في الدولة من رئيس للوزراء إلى وزير للخارجية ورئيس لمجلس الشيوخ، المنصب الذي كان يتولاه حين أعلن نزارباييف استقالته.

وخلال حملته، وعد بأن يستمر في نهج نزارباييف. ومن أبرز قراراته كرئيس بالوكالة إعادة تسمية العاصمة «نور سلطان» على اسم سلفه. وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 77.4% وفق اللجنة المركزية.

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