بعد إقالة رئيس مولدافيا.. حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك (يمين) يصافح رئيس وزراء مولدافيا بافيل فيليب في بروكسل في 13 مايو 2019 (فرانس برس)

أقيل رئيس مولدافيا من مهامه الأحد واستبدل برئيس الوزراء وهو منافس سياسي له حل على الفور البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة، مما يعمق أكثر الأزمة السياسية في هذا البلد.

وشهدت هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الأحد أحد التقلبات السياسية المعتادة فيها في سياق أزمة بدأت مع الانتخابات التشريعية في فبراير التي لم تنبثق منها أية أغلبية واضحة.

وبعد أشهر من المفاوضات لتشكيل حكومة، أبرم الحزب الاشتراكي بزعامة الرئيس ايغور دودون المقرب من روسيا اتفاق تحالف غير مسبوق مع الائتلاف المؤيد لأوروبا «إيه سي يو إم» بزعامة مايا ساندو.

وهدف التحالف واضح وهو إزاحة الحزب الديمقراطي برئاسة فلاد بلاهوتنوك، الذي اتهم بالتسبب بـ«كافة الأمراض» في مولدافيا ويشتبه في أنه يحرك خيوط السياسة المولدافية منذ سنوات، وفق «فرانس برس».

لكن المشكلة أن المحكمة الدستورية طلبت الجمعة حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة بسبب استحالة تشكيل حكومة في الأشهر الثلاثة التي تلت اقتراع فبراير.

ورفض ايغور دودون توقيع مرسوم حل البرلمان فقررت المحكمة الدستورية صباح الأحد تعليق مهامه الرئاسية.

وأصبح رئيس الوزراء بافل فيليب عضو الحزب الديمقراطي بالتالي الرئيس المباشر. وحل على الفور البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 6 سبتمبر.

ومنذ 2016 بات يتم انتخاب الرئيس في مولدافيا بالاقتراع المباشر، لكن لم يعرف حتى الآن ما إذا كان فيليب سيدعو إلى انتخابات رئاسية جديدة.

وحل الحزب الديمقراطي في الانتخابات التشريعية الأخيرة ثالثًا خلف الحزب الاشتراكي وتحالف «إيه سي يو إم». لكن بفضل عمليات التصويت المحلية تمكن من تشكيل ثاني كتلة في البرلمان بـ30 نائبًا في حين تتكون كتلة الحزب الاشتراكي من 35 نائبًا وكتلة «إيه سي يوم إم» من 26 نائبًا.

بلاهوتنيوك يندد بانقلاب بعد تشكيل التحالف

وندد إيغور دودون عبر فيسبوك بما سماه «خطوة يائسة ومحاولة فلاد بلاهوتنيوك الاستيلاء على السلطة». مشيرًا إلى فكرة تنظيم مسيرات سلمية ضد الحزب الديمقراطي.

وأضاف أن «الحكومة التي كان شكلها السبت مدعومة من أغلبية ساحقة من المواطنين»، وطالب المجتمع الدولي بـ«التدخل من أجل تسليم سلمي للسلطة بين الحزب الديمقراطي والتحالف الذي شكله».

في المقابل ندد بلاهوتنيوك بـ«انقلاب بعد تشكيل التحالف السبت» حيث تظاهر آلاف من أنصاره في وسط العاصمة كيشيناو، وخصص الحزب الديمقراطي سيارات لنقل المتظاهرين ولوحظ انتشار أمني مكثف.

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وقال خلال التظاهرة «سنشارك في انتخابات 6 سبتمبر ونعول على ثقة الجمهور»، مضيفًا أن «إيغور دودون ليس أهلا لتولي منصب الرئيس».

وتشهد مولدافيا، البلد الصغير الذي يضم 3.3 مليون نسمة ويقع بين أوكرانيا ورومانيا، أزمات سياسية متكررة.

وبعد انتخابه رئيسًا في ديسمبر 2016 لم يتمكن إيغور دودون من التعويل على حكومة موالية له وسبق أن علقت مهامه مرارًا من المحكمة الدستورية لرفضه إصدار قوانين تبناها البرلمان.

دعوات أوروبية - أميركية لجميع الأطراف بضبط النفس والحوار السياسي

كما يشهد البلد فضائح سياسية ومالية منها اكتشاف «تبخر» نحو مليار دولار من خزائن ثلاثة بنوك في 2016، ما يشكل قرابة 15% من الناتج الإجمالي للبلاد.

ودعا رئيس رومانيا المجاورة كلاوس يوهانس الأحد إلى «حوار مسؤول بين كافة القوى السياسية»، وناشدهم احترام الديمقراطية وسيادة القانون.

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بدورها دعت الولايات المتحدة «جميع الأطراف المولدافية إلى ضبط النفس والاتفاق من خلال الحوار السياسي على الطريق الواجب سلوكه».

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان مشترك مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، يوهانس هان، الأحد «يكرر الاتحاد الأوروبي بقوة دعوته إلى الهدوء وضبط النفس، وأن الحوار بين الممثلين المنتخبين ديمقراطيًا يجب أن يبقى المفتاح للتوصل إلى حل للأزمة السياسية الراهنة».