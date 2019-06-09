الصين وجهت تحذيرًا إلى مجموعات التكنولوجيا في إطار الخلاف مع واشنطن بشأن هواوي

متجر لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات في شنغهاي (ا ف ب)

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الحكومة الصينية استدعت أخيرًا مسؤولين في شركات كبرى للتكنولوجيا لتحذيرهم من عواقب وقف مبيعات تقنياتهم في الصين.

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وأعلنت واشنطن منتصف مايو في أوج نزاع تجاري مع بكين، عزمها على إدراج المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات هواوي على لائحة الشركات المشبوهة التي يحظر بيعها تكنولوجيا.

وذكرت «فرانس برس» أن هذا الإجراء الذي يتخذ باسم «الأمن القومي» خوفًا من أن تستخدم بكين تقنيات أميركية للتجسس، يهدد ببقاء المجموعة الصينية التي تحتاج إلى مكونات وبرامج أميركية الصنع لمنتجاتها.

وكتبت جريدة «نيويورك تايمز» أن الحكومة الصينية استدعت خلال الأسبوع الجاري رؤساء مجموعات عديدة، بينها الأميركيتان ديل ومايكروسوفت والكورية الجنوبية سامسونغ لحذيرهم من أن أي تقليص لنشاطاتها في الصين يمكن أن يؤدي إلى إجراءات انتقامية.

وأوضحت الجريدة أن السلطات الصينية ذكرت الشركات الأميركية بأن قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع تقاسم التكنولوجيا بين شركات أميركية وصينية «أدى إلى اضطراب الشبكة العالمية للإمداد»، مؤكدةً أن «الشركات التي تطبق هذه السياسة يمكن أن تواجه عواقب».

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وكانت شركة «فيسبوك» أعلنت الجمعة أنها ستحرم هواوي الصينية من تطبيقاتها الرائجة في مجال التواصل الاجتماعي. وأفادت الشركة العملاقة للتواصل الاجتماعي بأنها اتّخذت الخطوة بعدما أمر الرئيس الأميركي بمنع تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى هواوي.