4 قتلى في تبادل إطلاق نار بين أنصار حزبين متنافسين في الهند

زعيمة حزب مؤتمر ترينامول لعموم الهند ماماتا بانيرجي رئيسة حكومة ولاية البنغال الغربية (ا ف ب)

قُتل ثلاثة من مؤيدي حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) اليميني الحاكم وأحد أنصار حزب محلي، في تبادل لإطلاق النار في ولاية البنغال الغربية، حسبما نقلت «فرانس برس» عن الشرطة وسياسي محلي الأحد.

وأصيب 18 شخصًا آخرون على الأقل في المواجهات التي اندلعت السبت في الولاية الواقعة في شرق الهند وتشهد توترًا منذ أن أطلق حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العام الماضي حملته للانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية، لـ«فرانس برس»، إن «ثلاثة من القتلى هم عمال ينتمون إلى حزب بهاراتيا جاناتا والرابع من مؤيدي حزب مؤتمر ترينامول لعموم الهند».

ومن جهته، كتب القيادي في حزب الشعب الهندي، موكول روي، في تغريدة على تويتر أن العمال الثلاثة «قتلوا بالرصاص» في ساندشخالي في البنغال الغربية.