رئيس الغابون يوجه بتشكيل حكومة «مثالية» في أول خطاب بعد عودته إلى البلاد

الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا، (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا، مساء السبت، في أول خطاب متلفز له منذ نحو ستة أشهر، أنّه طلب إلى رئيس وزرائه تشكيل حكومة جديدة «قادرة على التحلّي بالمثالية».

وقال بونغو في خطاب مسجّل بثته قناة التلفزة الوطنية «طلبت أيضاً إلى رئيس الوزراء تشكيل حكومة أصغر حجماً، تضمّ نساء ورجالاً قادرين على إعطاء الأولوية للمصلحة العامة وقادرين على التحلّي بالمثالية والاستقامة والأخلاق»، مضيفا أنّ «التعديل يجب أن يتمّ ضمن طبقتنا السياسية، التي يجب أن يتردّد ضمنها صدى مفردة أخلاق بقوة».

وهذا أول خطاب يلقيه الرئيس الغابوني من البلاد منذ نهاية 2018 حين أصيب بجلطة دماغية في شهر أكتوبر الماضي.

وتحدث بونغو من مكتبه الرئاسي مرتدياً بدلة كحلية وربطة عنق زرقاء، وكانت حركة يديه تتفاعلان مع الخطاب الذي استمر لنحو 18 دقيقة.