الهند تستثمر في أمن المالديف لمواجهة الصين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يونيو 2019, 09:27 مساء

افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محطة رادار ساحلية ومركز تدريب عسكريا في المالديف السبت، في وقت تسعى فيه نيودلهي لدرء النفوذ الصيني عن الدولة ذات الموقع الإستراتيجي.

ويقع أرخبيل المالديف الذي يضم مئات الجزر المرجانية الصغيرة، جنوب الهند، وعند ملتقى الطرق البحرية بين الشرق والغرب الاكثر ازدحاماً في العالم، وفق «فرانس برس».

وكانت الهند، الحليف التقليدي لجزر المالديف، تنظر بعدم ارتياح للاعتماد السياسي والمالي للرئيس السابق عبدالله يمين على بكين. غير أنّ خسارة يمين في الانتخابات الأخيرة في سبتمبر، وانتقال السلطة إلى إبراهيم محمد صلح، قادا نحو عودة نفوذ نيودلهي. وشارك مودي وصلح في افتتاح مركز التدريب السبت، فيما قال مسؤولون إنّ المشروعين كلفا نيودلهي 26 مليون دولار.

وذكر بيان مشترك إنّ الجانبين تباحثا في الحاجة إلى الحفاظ على السلم والأمن في منطقة المحيط الهندي. وتعهد الرجلان، وفق البيان، مكافحة القرصنة والإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، وذلك من خلال «تنسيق الدوريات والمراقبة الجوية وتبادل المعلومات وتعزيز القدرات».

ويقوم مودي بزيارته الثانية للمالديف في أقل من سبعة أشهر. وتعدّ هذه الزيارة الخارجية المستمرة ليومين، الأولى لمودي منذ ادائه اليمين لولايته الثانية التي فاز بها إثر انتخابات مايو. وأمّنت الهند في وقت سابق من العام الحالي تسهيلات ائتمانية بقيمة 800 مليون دولار للمالديف المثقلة بديونها لبكين. وبعد المالديف، سيقوم رئيس وزراء الهند بزياة قصيرة لسريلانكا حيث سيجري مباحثات مع قادتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قلبك وين».. أغنية ليبية بلحن عالمي (فيديو)
ثقافة وفن
ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام السياح في 2020
دولى
النتائج الأوّلية للتحقيق المتعلّق بتخريب السُفن في الخليج تؤكد تورط دولة في ...
عربى
سلامة من موسكو: الوضع الحالي في ليبيا لا يقتل العملية السياسية لكن يضعها بين ...
ليبيا
السطو على سيارة إسعاف متجهه إلى غات
ليبيا
ثلاثية رونالدو تقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
رياضة عالمية
إضافة 1102 برميل نفط يومياً للإنتاج الليبي بعد اختبار بئر تطويرية في حقل ...
ليبيا
ترامب وميركل يناقشان «الصراع الليبي» خلال لقائهما في بورتسموث
ليبيا
سفير الولايات المتحدة يكرم الفائز بمسابقة «OurLibya»
ثقافة وفن
«فيفا» يحسم موقف قطر من تنظيم مونديال الأندية
رياضة محلية
فلكيًا.. الأربعاء أول أيام عيد الفطر في ليبيا
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن نتيجة تحقيقاتها حول السفينة الإيرانية الموقوفة بمصراتة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قرار صادم.. «فيسبوك» محظور على أجهزة «هواوي»