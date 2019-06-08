إيران تستخدم طرقًا «غير تقليدية» لبيع نفطها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يونيو 2019, 04:05 مساء
وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقة في طهران، 1 مايو 2019 . (أ ف ب)

أكد وزير النفط الإيراني بيجين زنجنه أن طهران تستخدم طرقًا «غير تقليدية» للالتفاف على العقوبات الأميركية ومواصلة بيع نفطها، وذلك في مقابلة نُـشرت السبت.

وقال الوزير لوكالة «شانا» الإخبارية الإيرانية: «لدينا مبيعات غير رسمية أو غير تقليدية، جميعها سرية، لأن الولايات المتحدة ستوقفها إن علمت بها»، بحسب «فرانس برس».

وامتنع زنجنه عن إعطاء مزيد التفاصيل بشأن الصادرات النفطية الإيرانية، مؤكدًا أنه لن يكشف أية أرقام إلى أن تُرفع العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت في مايو 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران في العام 2015، الذي رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية مقابل الحد من برنامجها النووي. وأعادت الولايات المتحدة في نوفمبر فرض عقوبات نفطية على إيران لكنّها أعفت منها بادئ الأمر لمدة ستة أشهر ثماني دول بينها الصين.

وتراجعت الصادرات النفطية الإيرانية من 1.5 مليون برميل يوميًّا في أكتوبر إلى 750 ألف برميل يوميًّا في أبريل، وفق أرقام وكالة بلومبرغ. وفي مايو ألغى البيت الأبيض الإعفاءات الممنوحة في الملف النفطي في إطار تشديد حملة ممارسة «أقصى الضغوط» على طهران. وقال زنجه إن الولايات المتحدة تشدد الخناق على الاقتصاد الإيراني بواسطة «عقوبات ذكية».

واعتبر أن «أقسى العقوبات في التاريخ يتم فرضها على إيران».

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