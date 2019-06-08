الفيليبين ترفض الدعوة لتحقيق دولي في انتهاكات لحقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يونيو 2019, 11:24 صباحا
الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي في دافاو (ا ف ب)

رفضت الفيليبين، السبت وفق ما نقلت «فرانس برس»، دعوة لتحقيق دولي مستقل في انتهاكات لحقوق الإنسان فيها، معتبرةً أن ذلك يشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلد الآسيوي.

ودعا 11 خبيرًا في الأمم المتحدة الجمعة دول مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إلى فتح تحقيق حول انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الفيليبين، مشيرين بصورة خاصة إلى «العدد المذهل من الأشخاص الذين قتلوا خارج إطار القانون أو قتلتهم  الشرطة في إطار المكافحة المزعومة للاتجار بالمخدرات، إضافة إلى قتل مدافعين عن حقوق الإنسان».

ونفذ رئيس الفيليبين رودريغو دوتيرتي منذ وصوله للحكم قبل ثلاث سنوات حملة قمع واسعة ضد تجار ومتعاطي المخدرات أسفرت عن مقتل أكثر من 5300 شخص. لكن منظمات حقوقية تقول إنّ الرقم الحقيقي يبلغ ثلاثة أضعاف ذلك على الأقل.

وقال سلفادور بانيلو المتحدث باسم دوتيرتي في بيان إنّ «الدعوة الاخيرة التي وجهها 11 مقررًا خاصًا للأمم المتحدة باجراء تحقيق دولي حول الفيليبين ليست حمقاء فحسب، بل هي تدخل صارخ في السيادة الفيليبينية».

واتهم خبراء الأمم المتحدة «بنقل مجموعة من الأخبار المنحازة والكاذبة تمامًا بالإضافة إلى تهم خبيثة ضد السلطات الدستورية».

كما قال بانيلو إنّ «هؤلاء الذين يتحدثون ضد الحملة على المخدرات غير القانونية وسجل هذا الرئيس على صعيد حقوق الإنسان رفضهم الناخبون الفيليبينيون رفضًا ساحقًا». وعزز دوتيرتي قبضته على البلاد في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية الشهر الماضي، مع فوز أنصاره بغالبية مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب.

وخبراء الأمم المتحدة الـ11 مستقلون ولا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة وبينهم  أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون.

وأثارت كالامارد غضب دوتيرتي في العام 2016 حين طالبت بوقف عمليات القتل في سياق الحرب على المخدرات. ويدافع دوتيرتي بشراسة عن حملة مكافحة المخدرات بوجه الانتقادات الخارجية، وهي تشكل أبرز أركان سياسته.

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