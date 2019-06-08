مايكل جوف المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا يعترف بتعاطي الكوكايين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يونيو 2019, 11:07 صباحا
مايكل جوف المرشح البارز لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية (رويترز)

قال مايكل جوف، وهو مرشح بارز لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنه تعاطى الكوكايين ويشعر «بأسف شديد» لتعاطيه في عدة مناسبات. ونقلت جريدة «ديلي ميل» يوم الجمعة عن جوف قوله إنه تعاطى هذا المخدر في تجمعات اجتماعية عندما كان صحفيًا شابًا.

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وقال وفق ما نقلت عنه أيضًا «رويترز»: «كان ذلك خطأ. أنظر إلى الوراء وأعتقد بأنني أتمنى لو لم أفعل ذلك. كان ذلك منذ 20 عامًا وبالفعل كان خطأً. لكنني لا أعتقد بأن أخطاء الماضي تفقد المرء الأهلية».

ويأتي هذا الكشف في وقت يتسارع فيه السباق على خلافة ماي مع بحث المرشحين أوجه الصواب والخطأ فيما يسمى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

واستقالت ماي من منصب زعيمة حزب المحافظين الحاكم يوم الجمعة مما أشعل رسميًا منافسة على خلافتها قد تجعل حزبها يتبنى موقفًا أكثر تشددًا إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويتعين على المرشحين الإعلان عما إذا كانوا سيخوضون السباق بحلول يوم الإثنين. ويجب أن تكتمل عملية الاختيار بنهاية يوليو.

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وقال جوف إنه يأمل أن لا يمنع هذا الكشف تعيينه كرئيس الوزراء المقبل. وأضاف: «من الواضح أنه سيكون على زملائي في البرلمان وأعضاء حزب المحافظين أن يقرروا الآن ما إذا كان ينبغي أن أكون زعيمًا. وأعتقد بأن جميع السياسيين لديهم حياة قبل السياسة».

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