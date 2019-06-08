الآلاف ينظمون احتجاجًا في ليبيريا ضد جورج ويا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يونيو 2019, 10:52 صباحا
الرئيس الليبيري جورج ويا في أبيدجان بساحل العاج في الرابع من أبريل (رويترز)

خرج الآلاف في ليبيريا إلى شوارع العاصمة مونروفيا للمشاركة في احتجاج على الفساد والتدهور الاقتصادي الذي يلقي الكثيرون بمسؤوليته على الرئيس ولاعب كرة القدم السابق الذي كان يحظى بشعبية واسعة جورج ويا.

وفي تناقض صارخ مع الاحتفالات العارمة بفوز ويا في انتخابات الرئاسة في عام 2017 حملت حشود من المحتجين الذين رددوا هتافات لافتات وصفت ويا بأنه «خائن» وفق ما نقلت «رويترز»، وتجمعت بالقرب من مقر الرئاسة.

ومن أهم أسباب الاحتجاجات ركود الاقتصاد حيث لا يزال معظم السكان يعيشون في فقر مدقع وفضيحة في العام الماضي فقدت البلاد فيها أوراقًا نقدية جديدة قيمتها 100 مليون دولار كانت من المقرر أن تنقل إلى البنك المركزي.

وتضرر اقتصاد ليبيريا بشدة بسبب تفشي الإيبولا بين عامي 2014 و2016 مما أدى إلى وفاة الآلاف إضافة إلى انخفاض أسعار الصادرات الرئيسية مثل خام الحديد والمطاط وتراجع المساعدات الأجنبية.

وكان الكثيرون في ليبيريا يرون أن ويا، الذي نشأ في حي فقير في مونروفيا قبل أن يصبح مهاجمًا معروفًا في بعض أهم فرق كرة القدم الأوروبية، سيجلب عصرًا جديدًا للبلاد. لكنه بدلاً من ذلك يواجه نفس الانتقادات بسبب الفساد التي لاحقت سلفه ايلين جونسون سيرليف.

وسلم منظمو الاحتجاج عريضة لوزير العدل فرانك موسى دين يوم الجمعة اتهموا فيها الحكومة بسوء استغلال الأموال العامة وانتهاك حريات الصحافة والفشل في تمويل الصحة وبرامج التعليم على نحو ملائم.

وتتهم العريضة ويا نفسه ببناء «عشرات المنازل الفاخرة» بعدما امتنع عن الإفصاح عن ممتلكاته.

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