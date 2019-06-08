ترامب يعلن التوصل لاتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة وتعليق فرض رسوم جمركية عليها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يونيو 2019, 07:36 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلوح بيديه لمودعيه بمطار شانون في كاونتي كلير الأيرلندي. (فرانس برس)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية العقابية التي كان يهدد بفرضها على مكسيكو «تم تعليقها إلى أجل غير مسمى».

وقال ترامب في تغريدة على «تويتر»: «يسعدني أن أبلغكم بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق موقَّع مع المكسيك. الرسوم الجمركية التي كان مقررًا فرضها من قبل الولايات المتحدة يوم الإثنين ضد المكسيك، تم بالتالي تعليقها إلى أجل غير مسمى».

وأضاف: «إن المكسيك وافقت بدورها على اتخاذ تدابير قوية لوقف تدفق المهاجرين عبر المكسيك إلى حدودنا الجنوبية».

وأوضح أن هذه التدابير ستؤدي إلى «خفض كبير، أو القضاء على الهجرة غير الشرعية القادمة من المكسيك إلى الولايات المتحدة»، مشيرًا إلى أن «تفاصيل الاتفاقية ستنشرها قريبًا وزارة الخارجية».

وطالبت إدارة ترامب مكسيكو، مرارًا، باتخاذ خطوات صارمة لوقف تدفق مئات آلاف المهاجرين القادمين من دول أميركا الوسطى عبر الأراضي المكسيكية إلى الولايات المتحدة، مصرَّة على ضرورة أن تغلق المكسيك حدودها الجنوبية مع غواتيمالا، وأن توافق على السماح لطالبي اللجوء بتسجيل طلباتهم داخل الأراضي المكسيكية.

وهدد ترامب، الأسبوع الماضي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% اعتبارًا من الإثنين على جميع الصادرات المكسيكية إلى بلاده. وأضاف أن النسبة سترتفع بمعدل خمس نقاط مئوية كل شهر وصولًا إلى 25%، وستبقى عند هذا الحد إلى حين استجابة مكسيكو لمطالب واشنطن بشأن ضبط حركة الهجرة.

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