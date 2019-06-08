الجزائريون في أول جمعة بعد رمضان: «ارحلوا جميعا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يونيو 2019, 12:38 صباحا
متظاهرون في العاصمة الجزائرية, 7 يونيو 2019 (أ ف ب)

تجمع عشرات الآلاف من المحتجين في العاصمة الجزائرية الجمعة، ورفعوا لافتات كُتب عليها عبارات منها «ارحلوا جميعا» و«نريد شخصيات جديدة» في إطار مظاهرات تنظم منذ أسابيع للمطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة.

وتنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، بعد 20 عاما قضاها في السلطة تحت ضغط الاحتجاجات والجيش، لكن الاحتجاجات استمرت للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين للحرس القديم.

ويشارك الجزائريون في الاحتجاج للجمعة السادسة عشرة على التوالي في إطار مظاهرات بدأت يوم 22 فبراير الماضي.

ولم يصدر بعد تقدير رسمي لعدد المحتجين لكن صحفيا من رويترز قال إن عدد المتظاهرين الذين انضموا للاحتجاجات يوم الجمعة كان أكبر ممن شاركوا في المظاهرات التي جرت كل يوم جمعة خلال شهر رمضان، لكن عددهم كان أقل من الأسابيع التي سبقت ذلك الشهر.

وتطالب الاحتجاجات بتغيير جذري عبر السعي لعزل مسؤولين كبار منهم ساسة ورجال أعمال سيطروا على حكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962.

ودعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح أول من أمس الخميس، كل الأحزاب إلى حوار شامل للتحضير للانتخابات الرئاسية بعدما ألغى المجلس الدستوري الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من يوليو المقبل.

ويقود بن صالح المرحلة الانتقالية بصفته رئيسا لمجلس الأمة، وانتخبه البرلمان ليشغل منصب الرئيس مؤقتا لمدة 90 يوما لحين الانتهاء من الإعداد للانتخابات في الرابع من يوليو، ولم يتحدد أي موعد جديد للانتخابات مما أثار غضب المحتجين.

وقال بن صالح إنه سيظل في السلطة لحين انتخاب رئيس جديد برغم دعوات المحتجين لتنحيه، إذ رفع المحتجون لافتة كُتب عليها «بن صالح ارحل».

ولبى الجيش عددا من مطالب المحتجين ومنها بدء تحقيقات لمكافحة الفساد مع من يشتبه في أنهم أساءوا استغلال السلطة والأموال العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسمياً.. ريال مدريد يضم هازار من تشيلسي 5 مواسم
رياضة عالمية
ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام السياح في 2020
دولى
النتائج الأوّلية للتحقيق المتعلّق بتخريب السُفن في الخليج تؤكد تورط دولة في ...
عربى
هولندا تضرب موعدًا مع البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد إقصاء إنجلترا
رياضة عالمية
سلامة من موسكو: الوضع الحالي في ليبيا لا يقتل العملية السياسية لكن يضعها بين ...
ليبيا
شركة الكهرباء: لا يمكن إعادة التيار إلى غات في الوقت الحالي بسبب ارتفاع منسوب ...
ليبيا
السجن لـ«أكبر سفاحي ما بعد الحرب العالمية»
منوعات
السطو على سيارة إسعاف متجهه إلى غات
ليبيا
مطار معيتيقة: قصف المطار «بعيد عن المهبط»
ليبيا
ثلاثية رونالدو تقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
رياضة عالمية
إضافة 1102 برميل نفط يومياً للإنتاج الليبي بعد اختبار بئر تطويرية في حقل ...
ليبيا
ترامب وميركل يناقشان «الصراع الليبي» خلال لقائهما في بورتسموث
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قرار صادم.. «فيسبوك» محظور على أجهزة «هواوي»